上班「紅茶喝到飽」！36歲男得糖尿病　醫嘆：開始破壞腎臟

▲男子上班福利「紅茶喝到飽」，加上本身有家族史，罹患糖尿病卻都不自知。（圖／彰化醫院提供，下同）

記者李佳蓉／綜合報導

愛喝含糖飲料小心了！彰化一名在餐飲店工作的36歲王先生，近1年來頻尿，晚上得起床好幾次，睡得極不安穩，就醫發現糖化血色素高達13%，已是非常嚴重的糖尿病卻不自知。家醫科醫師郭馨鎂研判，男子除了有遺傳及肥胖體型的高風險因子外，近幾年來工作一口渴就喝店家免費提供給顧客的含糖紅茶、很少喝水，恐怕也是肇因。

收治個案的衛福部彰化醫院家醫科醫師郭馨鎂說，第二型糖尿病年齡持續往下探，該名個案只有36歲，一開始因為頻尿前往泌尿科看診，但並非泌尿系統問題，進而轉介到家醫科，發現其糖化血色素（HbA1c）達到13%（正常值4.0～5.6%），而且已出現尿糖；微蛋白尿達42 mg/Dl（正常值小於30mg/dL）。

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郭馨鎂進一步解釋，尿糖代表腎臟的腎絲球過濾液的糖過多，腎小管無法全部吸收，由尿液排出，通常血糖過高會出現尿糖；而尿蛋白過高，代表腎臟受損，無法好好留住蛋白質而隨尿液排出。也就是說，這起個案的糖化血色素非常高，確診為糖尿病，而且已經嚴重到開始破壞腎臟。

郭馨鎂說，糖尿病常見多吃、多喝、多尿的三多症狀，王先生以多尿來顯現，拖了1年才就醫，經由檢驗發現血糖問題，透過藥物等血糖控制後，明顯改變頻尿的症狀。

▲收治個案的彰化醫院家醫科醫師郭馨鎂。

個案管理師邱小佳表示，在餐飲店工作的王先生，白天很少喝水，渴了就喝店家免費提供給顧客的含糖紅茶，下班後還會外帶回家喝，長期少喝水，都以喝含糖飲料為主。

郭馨鎂指出，王先生有家族糖尿病史，其祖父及爸爸都是糖尿病患者，加上他飲食沒有節制、愛吃炸物，把「含糖飲料當水喝」，而且他的身材高大，體重達110公斤，屬肥胖體型，這些高危險因素釀成不到40歲就糖尿病。

郭馨鎂說，根據統計，80%的第二型糖尿病者有肥胖或體重過重的問題，被稱為糖胖症（Diabesity），王先生即屬於此，這種患者在血糖控制上更為不易，未來出現眼睛病變、神經病變、腎臟病變或合併心血管疾病、腦血管疾病的風險也比較高，必須更嚴肅面對。

邱小佳表示，經過衛教後，王先生除了藥物控制，也同時改掉喝含糖飲料的習慣，每天喝3000毫升以上的水，每天下班運動，嚴格執行飲食管理，規律作息，如此比較可能控制血糖，也才能減緩腎臟的傷害。