扯！玉山銀行主管「強徵」員工健保卡　供親戚診所詐健保

▲健保署已針對玉山銀行主管「強徵」員工健保卡，供親戚診所詐健保一事展開調查。（圖／資料照／記者嚴云岑攝）

記者嚴云岑／台北報導

玉山銀行雲嘉南區副總經理黃昱凱遭爆趁職務之便，強迫下屬交出健保卡，供開設「玉山診所」的叔叔黃譯輝過卡，詐領健保卡逾10年。健保署南區業務組日前約訪申報名單中15位離職員工，其中14位皆表示未曾就醫，總虛報費用約12萬元。目前健保署除要求診所繳回詐領金額，也將處終約處分，並依照涉嫌詐欺、偽造文書等罪嫌，移送地檢署偵辦。

健保署違規查處是專委董玉芸表示，南區業務組已約訪黃姓副總與黃姓醫師，兩人皆坦承犯行，雖然健保資料庫中，玉山銀行員工與眷屬的就醫人次高達2000筆名，10多年來申報金額約140萬元，但《健保法》屬行政罰法，只有3年的裁處時效權，且需有具體事證方能開罰。

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南區業務組擔心在職員工，礙於職場關係不敢張聲，只約訪了15位離職員工與家屬，其中14位皆坦言曾被黃姓副總逼迫交出健保卡，但未曾到診所就醫。而南區業務組比對資料後發現發現，黃譯輝蒐集健保卡後，多以感冒、皮膚疾病等名目申報，3年來詐領金額約12萬元，平均每人申報金額約1萬1500元，會先就該具體事證進行裁罰。

▲健保卡資料照。（圖／ETtoday）

董玉芸提到，黃譯輝詐領健保的行為，已違反《全民健康保險醫事服務機構特約及管理辦法》第39條第3項，「未診治保險對象，卻自創就醫紀錄，虛報醫療費用。」雖然依照法規，可處1個月停約處分，但因黃男違規情節重大，可能處最重的「終約」處分。

另外，健保署也會要求繳回詐領的12萬金額，並持續比對2000多筆申報資料，若發現無就醫行為，也會逐筆追回。董玉芸提到，黃譯輝詐領健保涉嫌詐欺、偽造文書證據明確，健保署已將黃男移請檢調偵辦，屆時若被處緩起訴，才會依《健保法》處2倍至20倍罰鍰，而依黃男詐領金額研判，至少可處10倍罰鍰。

玉山銀行表示，於獲知訊息時，第一時間即進行調查與瞭解，此為單位主管個人行為，已自請離職。