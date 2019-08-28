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噎到怎麼辦！醫曝「哈姆立克法」使用時機　這狀況快打119

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點評:不是所有情況都適合用啊！
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喉嚨痛,食道。（圖／記者趙于婷攝）
▲吃東西噎到怎麼辦，第一時間只能用哈姆立克法急救嗎？（示意圖／記者趙于婷攝）

圖、文／健談

「咳、咳、咳」發現有人噎到了，該怎麼辦才好？噎到就要趕快用哈姆立克法急救嗎？新光醫院家醫科柳朋馳醫師表示，哈姆立克法僅限於患者意識清楚、但呼吸道完全阻塞時使用；若噎到嗆咳時，可鼓勵患者用力咳出異物；若患者噎到後就出現意識不清的狀況，應儘速撥打119求救。

噎到怎辦！醫曝「哈姆立克法」使用時機。（圖／健談授權提供）
▲醫師分析「哈姆立克急救法」使用時機，當患者失去意識時，請先打119。（圖／健談授權提供）

有人噎到了，該如何處理？也許腦中會想起應該使用哈姆立克法來急救，但柳朋馳醫師提醒，並非所有哽噎狀況都適合使用哈姆立克法！

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柳朋馳醫師表示，發生哽噎時，患者常見的反應之一就是劇烈咳嗽，這種情況表示異物並未完全阻塞氣道，不至於有立即性的生命危險，這時可鼓勵患者繼續用力咳嗽，直到異物梗塞的狀況排除為止。

另一種狀況是患者噎到無法發出聲音，可能會有臉色變色、雙手掐著自己的脖子的動作，這時異物可能已經阻塞氣道，若未及時排除哽塞物，將可能會有生命危險。柳朋馳醫師表示，這時就應立即施以哈姆立克法，在肚臍上緣施壓，刺激橫膈膜以利異物排出。

若患者因哽噎而失去意識，甚至呼吸停止時，並不適合使用哈姆立克法，建議應立刻撥打119求救，同時施以CPR方式方患者急救，直到患者吐出異物、恢復呼吸，或急救人員抵達為止。

異物梗塞相關問題，建議諮詢「小兒科、家醫科、耳鼻喉科、急診科」

專家諮詢：新光醫院家醫科柳朋馳醫師
本文經授權轉自：健談

關鍵字： 健康百科 哈姆立克法 健談 柳朋馳 噎到
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