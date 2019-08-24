愛吃肉燥飯喝飲料男體重168KG　身體機能衰退如老人切胃保命

▲▼ 大林慈濟醫院搶救病態性肥胖男心臟，將其3分之2胃切除保命。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

台南市34歲蕭姓男子身高174公分，體重168公斤，BMI值卻高達55.4，加上本身有高血壓、糖尿病，走路及坐著都會喘，才到大林慈濟醫院尋求減重治療，檢查發現其心臟功能不到正常人的一半，且器官機能率退至就像七十多歲長者、一度危及生命。日前成功接受縮胃手術後，參加大林慈濟醫院辦的減重病友會中分享心路歷程，感謝醫療團隊。

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▲▼ 民眾接受醫院檢測身心機能。（圖／記者翁伊森翻攝）

蕭男表示，印象中自己從小學三年級就開始發胖，加上喜歡吃學校營養午餐，所以每餐都吃得很多，高中一年級時體重已破百，晚餐更常吃二大碗公的肉燥飯，半夜還會再買炸雞當消夜吃，像是經常吃的泡麵，剩下的湯還會再加飯繼續吃完，平日幾乎都不喝白開水，把飲料當水喝，早餐吃豬頭皮飯，平常還吃零食，體重一度高達168公斤。

▲▼ 民眾體重持續飆高。（圖／記者翁伊森翻攝）

蕭男二十多歲就有高血壓、糖尿病、心臟肥胖，平時工作、走路、講話都會喘，右腳踝因打球受傷，有時連踩在地上也會痛，每當氣候變冷時只能吃消炎止痛劑，家人愈來愈擔心他的身體健康狀況，要他到醫院做減重。減重暨代謝手術治療中心主任尹文耀進行縮胃手術前的評估，包括體重、血壓、血糖、血脂等，並進行心臟超音波檢查，沒想到年紀還這麼輕的他，心功能只有23(正常70-80)，若不積極做治療，除了危及生命，甚至可能即將面臨心臟移植手術。

▲▼肥胖民眾接受飲食控制及醫院安排有氧運動，成功減重。（圖／記者翁伊森翻攝）

尹文耀說，以蕭男情況，根本無法立即做縮胃手術，包括手術前必須做的胃鏡、食道、核磁共振等檢查都因心功能差而無法做，甚至因心功能不佳而導致麻醉風險提高，因此會診新陳代謝科醫師及營養師協助，在大家的鼓勵下，讓他有了信心積極控制飲食及配合運動，四個月的時間體重已成功降至146公斤，且心功能恢復到60，終於在今年三月順利接受縮胃手術，手術時利用腹腔鏡進行胃袖狀切除約三分之二的胃，縮小到開始只能裝三、四十C.C的容量，後續再慢慢增加。

經過縮胃手術五個月後，蕭男搭配「有氧塑身運動」及「飲食控制」，目前體重降至114公斤。在「減重病友會」中，尹文耀醫師鼓勵所有移植及減重的病友，靠著團隊力量勇敢地去面對自己身體健康的問題，持續做運動，忍耐、堅持、放鬆，休息完繼續往前走，最重要的還是個人的毅力。