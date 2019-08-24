涼麵熱量可不低！專家「2原因」揭爆卡關鍵...這樣吃瞬間砍油



▲涼麵若沒有確實冷藏，容易滋生細菌。（圖／資料照）

記者林妤柔／綜合報導

夏季天氣炎熱，便當熱又油膩，有時想吃點清淡、無負擔的食物，這時涼麵就是一個好選擇。不過有時候吃完涼麵就會拉肚子，到底為什麼？食品技師張邦妮表示，夏季室溫易飆高，若沒有確實冷藏，細菌數量恐增加100倍以上。況且，涼麵的熱量也沒有想像中低，對此，她分享吃涼麵不發胖的小技巧，若是注重體重的朋友絕對不要錯過。



夏天經常看到新聞報導衛生局檢驗結果，涼麵的生菌及大腸桿菌群過高或不合格的資訊。張邦妮指出，首要注意買涼麵地方，有沒有「確實冷藏」跟「環境衛生是否良好」。因為夏季室溫通常超過32℃，甚至更高，大約每20分鐘細菌繁殖就多一倍，1小時後，細菌數量可能就比原先多8倍，3~4小時之後，細菌數量可能成長到100倍以上。

張邦妮表示，一般市場販賣的涼麵通常沒有冷藏，販售的衛生環境也不佳，一個餐期大約就是3~4小時，這樣的商品容易導致拉肚子，嚴重的話造成食品中毒。她建議，選購涼麵除了找環境乾淨的店家，一定要注意涼麵是否有確實冷藏，最好選擇包裝完整並標示保存日期的產品；購買之後也不要在室溫下放置過久，若無法立即食用就要冷藏在7℃以下。



▲涼麵醬汁是熱量飆高的關鍵。（圖／記者曾婉婷攝）

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除了衛生條件需注意外，大家還有「涼麵熱量低」的想法，其實涼麵的熱量不如想像中低。張邦妮說，傳統涼麵主要的麵體是「油麵」，油麵在製作過程中，比起一般麵條多一道「拌油」的程序，熱量比一般麵條、蕎麥麵或是蒟蒻麵等都來得高；製作麵條時，加入鹽可以增加麵團韌度，所以麵條的鈉含量通常也很高。

此外，喜歡吃涼麵的朋友，最喜歡的就是那鹹鹹甜甜的關鍵醬汁──花生醬或芝麻醬。張邦妮指出，花生及芝麻屬於油脂類食物的一員，這樣搭配根本「油上加油」，一份涼麵可能就有550~750大卡的熱量，加上其他配菜，幾乎等於一個便當。

若愛吃涼麵又想少些負擔，張邦妮建議注意麵體及醬汁的搭配，可以將油麵改為蕎麥麵、蒟蒻麵；把花生醬、芝麻醬換成柴魚醬汁，這樣熱量可以瞬間減一半，又不會吃進過多油脂，再搭配優質蛋白質及青菜，也算健康營養的一餐。

作者簡介：食品技師張邦妮，安心食代食安知識網創辦人。曾任職於國內知名食品廠及五星級連鎖飯店。期許自己成為食品安全的專業把關者。

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