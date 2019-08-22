對愛情冷感！寧可單身「超草食星座Top4」曝...你也佛系交友？



▲有些人不重感情，認為一個人也過得很好。（圖／翻攝自pixabay）

記者林妤柔／綜合報導

每個人對感情的看法都不同，有些人為愛而生，將感情看作人生最重要的事；有些人認為一個人也活得自在，寧缺勿濫。陸媒《第一星座網》分享，其中有4個星座特別草食，感情有就好好把握，沒有也無妨。他們抱持順其自然的態度面對塵世的一切煩擾，到底是哪些星座那麼佛系？一起來看看吧！

1.水瓶座

水瓶座很沒有安全感，比起愛情，他們更重視自我。所以當愛情來臨時，水瓶座會陷入一陣拉鋸戰，仔細評估其中的利益得失，他們不想要因為交往而被束縛，他們想要自由自在的做自己，因此遇到每段感情，他們都會斟酌很久，讓人誤以為是草食一枚。

2.雙子座

雙子和水瓶相當類似，雙子也很重視自己的自由，如果選擇愛情會受到束縛，他們寧願放棄。他們喜歡現在的生活，若要邁入新戀情，則考慮再三，與其汲汲營營於愛情，不如做自己。這也導致雙子可能這樣長期放任自己，不再期待新戀情來臨。

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▲雙子重自由，如果選擇愛情會受到束縛，他們寧可放棄。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

3.射手座

射手座雖然給人花心的感覺，事實上相當專情。他們會經常換女朋友，是因為對於愛情有許多的幻想，當遇到感覺不錯的人就會追求，在一起才發現並非如此。他們衝動，然後受到傷害，最後就會冷靜下來，不輕易展開新感情，直到對的人再次出現。

4.牡羊座

牡羊座想法直觀又簡單，他們有自己的規劃和目標，接下來就是努力實現它。當這個目標對他們很重要時，就會不顧一切向前衝，即使前方出現感情也一樣。若評估後，認定這段感情會使他們的追求步調放緩，就會果斷放棄，因此周圍的人都以為他們對愛情無感。