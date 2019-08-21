▲人工髖關節可用30年！做「4大NG姿勢」恐再挨一次刀。（圖／記者嚴云岑攝，下同）

記者嚴云岑／台北報導

台灣邁入高齡社會，每年約有4萬多人需置換人工髖關節，才能恢復正常行走與蹲坐能力，但醫師提醒，經置換的髖關節可用20~30年，最多可用40年以上，但若做了這4個姿勢，恐讓人工髖關節斷裂或滑脫，不久後又要重挨一次刀。

髖關節是人體站立或行動時支撐人體重量的主要關節，由股骨頭、髖臼與軟骨、滑液膜及纖維囊組成，當發生嚴重髖關節炎、類風濕性髖關節炎、髖關節骨折、缺血性股骨頭壞死等，正常關節因嚴重破壞，無法支撐身體重量時，病患往往會感到非常疼痛，經保守治療無效時，就要進行人工髖關節置換手術。

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食藥署科長葉旭輝表示，人工髖關節是模擬人體髖關節型狀構造及功能，包括股骨柄、髖臼杯、股小球及墊片四組件。股骨柄及髖臼杯之材質以金屬為主，包括鈦合金﹑鈷鉻鉬合金等。墊片多由高分子量聚乙烯及陶瓷材料製成，股小球則多以金屬及陶瓷材料製成。食藥署至今共核發68張許可證，皆歸類於第2、3等級的高風險醫材。

▲台大醫院骨科部主任楊榮森提到人工髖關節NG姿勢。

台大醫院骨科部主任楊榮森提到，人工髖節就像車子，每個零件都需受到嚴格檢視與規範，民眾絕對不能到國外自行購買醫材，再回台要求醫師安裝，「這是不合法的」。

此外，當醫師評估需置換人工髖關節時，也絕對不能拖，否則肌肉會持續萎縮，開完刀恢復效果也不好。若不想直接開刀，則需透過運動維持肌肉力量。

「裝了髖關節並非一勞永逸。」楊榮森表示，台灣置換人工髖關節的族群，以關節炎、髖骨骨折佔大宗，前者男略多於女，後者則反之，但都是以年長者居多。換完人工髖關節後，雖然可恢復行走能力，但有4個姿勢千萬不能做：翹腳、身體大幅度前傾、過度內八或外八、髖關節收縮或內曲超過90度等。

楊榮森表示，他曾收治一名失智症病患，在開完刀隔天蹲下上廁所，結果髖關節直接脫臼，只能重新開一次。除了4大NG姿勢外，髖關節置換病患也要小心跌倒，以免股小球或墊片破裂，不僅影響行走功能，還需再開一次刀。