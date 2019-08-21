裸背全是乾癬、指甲也淪陷！醫警告「這病」：掛2科以上就有鬼

▲乾癬患者治療前後的背部差異。（圖／大林慈濟醫院提供）

記者謝承恩／綜合報導

風濕免疫疾病面貌多變，若是發現疾病表現不對，需要看診的科別超過兩科以上，就需考慮找免疫科就診！風濕免疾病專家、大林慈濟醫院院長賴寧生指出，風濕免疫病屬於慢性病，即使在症狀緩解時，切勿完全停藥。

賴寧生表示，風濕免疫病的特徵，包括免疫病、多器官病變、病程長、時隱時現，常誤診為不相關病變、進行性、破壞性、軟組織病變等，由於每個人的症狀都不同，若能及時診斷、持續治療，可避免風免疾病惡化，造成不可逆的傷害。

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風濕科主任童建學指出，例如「乾癬」是免疫系統失調引起的皮膚慢性發炎及表皮增生的疾病，最常見的臨床表徵為多發性大小不一的紅色斑塊，上方有厚薄不一的銀白色鱗屑。好發部位為頭皮、手肘、膝部、下背部、生殖器等，但全身任何部位都有可能發生。除了皮膚之外，也會侵犯指甲，乾癬性關節炎是一種與乾癬相關的發炎性關節病變，乾癬患者約5%-30%會發生乾癬性關節炎，造成關節腫痛及變形。

▲童建學表示，乾癬患者常因外傷、菸酒、藥物等因素，並強加重。（圖／大林慈濟醫院提供）

由於乾癬及乾癬性關節炎的病因及發病機理不明，但1/3乾癬患者有家族史，所以遺傳基因是重要因素。除了基因之外，後天的免疫異常、代謝異常、細菌抗原都可能與乾癬性關節炎的發病相關。而精神因素、外傷、季節變化、菸酒、熬夜、內分泌改變及某些藥物，均可誘發或使病情加重。

童建學表示，目前乾癬和乾癬性關節炎的治療都有新發展，生物製劑之標靶治療，可以讓病症進步，大大改善生活品質。雖不能完全根治，但只要早期尋求專科醫師正確診斷，並持續有耐心地配合醫師的治療，保持情緒平穩及正常規律生活，病情定能夠獲得良好控制。在日常生活照護方面，要注意避免受傷、治療感染、避免使用會惡化病情的藥物，就醫時主動告知醫師患有乾癬、學習壓力控制、戒菸、控制體重。