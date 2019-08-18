腰圍變胖、精子陣亡！43歲叔「睪固酮低下」8疾病拉警報

▲男性年過40歲，睪固酮低下，還會出現發福、不孕等症狀。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

記者謝承恩／綜合報導

43歲陳先生因有糖尿病、高血壓等內科疾病規則服用藥物追蹤，年初時發現自己這幾個月常常晚餐後就在沙發上打起瞌睡，假日就是想休息、不想出門，加上沒什麼動力運動，體重持續上升且體型越來越「中廣」。就醫抽血發現睪固酮數值低下，給與賀爾蒙補充後，整個人又活了過來！

奇美醫學中心泌尿外科主治醫師謝昆霖表示，患者表示「之前工作表現越來越差，以及生活上那些不好的改變，都一直覺得是工作壓力造成的。」，並堅持「這點小事不用就醫」，後來抽血驗出「遲發性睪固酮低下」，陸續扶現出「男性更年期障礙」的徵兆，醫師給予適當的荷爾蒙補充、鼓勵減肥和運動，身心狀況才得以改善。

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謝昆霖指出，男性荷爾蒙「睪固酮」，多源自於睪丸，同時會受腦部腦下垂體分泌的性腺激素所調控，因此當睪丸或腦下垂體有異常時，就可能會造成睪固酮低下，進一步造成年輕男性可能有睪丸縮小、勃起功能障礙或者不孕的情況。臨床上曾遇到因勃起障礙就醫，最後卻檢查出腦下垂體腫瘤的案例。

另外一類稱為「遲發性睪固酮低下」，大部分發生在中年男子，起因於睪固酮濃度會因年紀而有所差別，平均來說約三十幾歲達到高峰，四十歲後會以每年1-2%的速度下降。若體內睪固酮維持在正常範圍，可以穩定身心調控，但如果它在四十歲以後降到標準值以下，就會產生所謂的「男性更年期」，影響到男性各項健康。

▲ 睪固酮低下，要注意精子品質低落，三高及骨質疏鬆等疾病。（圖／免費圖庫pixabay）

相關的症狀包括...

1.性功能障礙（包括勃起功能障礙及性慾減低）。許多病人一昧地服用壯陽藥物，卻忽略到源頭的問題其實出自於睪固酮低下。

2.男性不孕。賀爾蒙異常不管直接影響精蟲品質或間接影響性行為，都是男性不孕的關鍵之一。

3.中年男子情緒開始轉變。包括暴躁或者心情低落，在怪工作怪家人怪了一圈之後，往往不會警覺到可能是賀爾蒙在作祟。而這些中年男子也常遇到外觀體態越來越像大叔，肚子越來越大，體力和腰圍成反比，當然，這也是睪固酮低下的影響。

醫師提醒，目前大量的研究證實，睪固酮過低和所謂的代謝症候群有極大的相關性，包括血壓血糖控制不好（高血壓及糖尿病）、血油太高（高密度脂蛋白膽固醇過低或三酸甘油脂太高）、腰圍過大等，另外也會影響包括骨質酥鬆、心血管疾病等容易影響人體健康的疾病，須格外小心。