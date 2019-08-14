83歲阿公到院前休克無呼吸心跳　兒子、醫師搶救15分鐘後復活

▲朱建統醫師送紅包祝老翁康復。（圖／宏仁醫院提供）

記者唐詠絮／彰化報導

彰化縣83歲巫姓老翁日前在送往員林市宏仁醫院的途中休克，被診斷到院前死亡，宏仁心臟內科和急診醫療團隊不放棄，立刻做心肺復甦術並當場分析老翁的24小時心電圖，發現是要命的VT（心室撲動）導致休克長達15分鐘，立即注射抗心律不整藥物，並透過院際醫療合作，把巫姓老翁從鬼門關前搶救回來。

老翁的兒子說，父母習慣住老家，他每天回去一起吃午餐，定期載爸爸回診；他爸爸戴上24小時心電圖儀器的第二天上午突感不舒服，在前往醫院途中忽然休克，開車的他情急之下連闖五個紅燈，把爸爸送到宏仁醫院。

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一到醫院，巫姓老翁的兒子立刻飛奔到心臟內科診間，準備下診的朱建統連忙為巫姓老翁診斷，確認已經沒血壓和心跳，診斷到院前死亡。急診醫護人員不放棄，一面施予心肺復甦術，一面拆下可攜式24小時心電圖儀器，朱建統醫師根據儀器記錄心電圖判斷是心室撲動導致老翁休克，立即開給注射治療心室撲動的藥物，15分鐘後恢復呼吸心跳。

朱建統透過院際醫療合作的「綠色通道」，一面安排轉介巫姓老翁到台中市大里仁愛醫院手術，另一方面透過Line群組立即上傳老翁的重要資料及心電圖、治療過程和救護車出發時間，仁愛醫院團隊收到相關資訊，已經在急診室待命接手治療，但老翁的兒子因緊急出門未帶分文身，朱建統醫師立刻掏出5000元借他急用。

朱建統指出，人體心臟有三條冠狀動脈，巫姓老翁兩條心臟血管動脈各阻塞80%、90%，此次事件可能是心臟缺血引發心臟內電氣訊號傳導異常引起的心室撲動，心臟無法打出血液供給身體循環所需，巫姓老翁才會沒心跳呼吸。

巫姓老翁的兒子說，爸爸從鬼門關繞一圈回來，已調整飲食，以往愛吃肉臊、滷味和肉類，少吃水果蔬菜，現在多吃綠色蔬菜，少吃紅肉，每天做舒展筋骨的運動，定期回診，身體檢查報告顯示血壓心跳跟年輕人一樣健康。

▲宏仁醫院引進全新運動心電圖。

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