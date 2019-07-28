全民攜手「消除肝炎」　邁向無肝炎國度！

圖、文／新北衛生局提供

依據WHO統計，光是2015年全世界就有3.25億人為慢性肝炎感染者，並有134萬人死於肝炎，而根據衛生福利部資料顯示，2016年國內11,000名肝癌患者，其中約8成為B型或C型肝炎感染者，又肝臟被稱為人體「最沉默的器官」，一般人很難從症狀察覺肝臟正在發炎，造成延誤就醫，因此新北市政府衛生局呼籲民眾應重視病毒性肝炎所帶來的健康威脅，平時做好相關防治措施。

▲肝臟為人體中最無聲且無怨無悔的器官，因常被忽略而容易演變成慢性帶原者或慢性肝炎。（圖／shutterstock.com）

B型肝炎是國內感染人數最多的病毒性肝炎，其次為C型肝炎，兩者是造成國人慢性肝病與肝癌死亡的主要原因，建議免疫不全者、不安全性行為者、靜脈藥癮者、同住者或性伴侶為帶原者、身心發展遲緩收容機構之住民與工作者、醫療人員等高危險族群，若B肝抗體檢驗陰性可自費接種疫苗；此外，B肝也可能由帶原媽媽於懷孕生產期間垂直傳染給寶寶，為降低寶寶感染B肝的機率，衛生局宣導除了B肝疫苗注射外，自2019年7月1日(含)起媽媽為B肝s抗原或e抗原陽性之寶寶，可於出生24小時內儘速接種1劑公費HBIG，並於滿12個月大時，接受s抗原及表面抗體等檢測，確認其接種成效與感染狀況，以便及早採取補接種與追蹤措施。

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▲新北市政府衛生局呼籲，家長應按時帶小寶貝接種常規疫苗，以提升幼童保護力降低感染風險。（圖／shutterstock.com）



由於C型肝炎目前無相關疫苗可接種，民眾應採取預防措施以避免感染，如：使用拋棄式針具、注射器，穿耳洞、刺青工具等需充分消毒滅菌，不與別人共用沾血之個人器具，全程正確使用保險套、不從事無保護的性行為，給予自身最佳的保護；此外，透過定期的B型及C型肝炎篩檢能夠早期發現、適當治療，而目前C肝藥物治療已納入健保給付，民眾應要把握機會，配合專科醫師的建議、追蹤與治療，從日常生活全面做起，一起消除肝炎！

▲B、C及 D型肝炎主要由體液或血液傳染，如共用沾血之個人器具刮鬍刀等，就具有受感染的風險。（圖／shutterstock.com）

相關資訊請上新北市政府衛生局網站：http://www.health.ntpc.gov.tw/或撥打防疫專線：（02）2258-6923，將由專人為您服務。