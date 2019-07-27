女子頻便又血便　就醫發現是潰瘍性直腸炎上身

▲肝膽腸胃科陳一毅醫師表示，潰瘍性直腸炎常因為肛門出血的症狀，被誤以為是痔瘡而易被輕乎，當出現頻便、腹瀉、便血的症狀時，應尋專科醫師治療以免延誤治療時機。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

47歲莊女士，因血便至腸胃科求診，經大腸鏡檢查發現有痔瘡及直腸發炎，患者持續解血便，並伴有腹瀉、偶而便祕、下腹疼痛，並有多處潰瘍及黃色分泌物，配合臨床症狀確認為潰瘍性直腸炎，經口服藥與塞劑，症狀明顯改善。

台南市立醫院肝膽腸胃科陳一毅醫師表示，潰瘍性大腸炎屬於非特異性發炎性腸炎的一種，好發於40~60歲的中年人，男女比為1.6:1，台灣的發生率雖低於歐美，但是最近10年每年發生率明顯增加，其中潰瘍性直腸炎佔潰瘍性大腸炎中的20~55％，有10％的患者在5年內會逐漸向上延伸為潰瘍性大腸炎。

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陳一毅醫師表示，大便習慣改變，如排便次數變多、帶血、腹瀉、大便解不乾淨…等，因為這些症狀容易與痔瘡、克隆氏症、偽膜性大腸炎…等疾病症狀相似，有時需幾次追蹤診斷，才能加以鑑別。除了患者病史及糞便檢查外，會透過直腸大腸鏡檢查有無黏膜發炎及出血反應，以及病理切片顯示是否為非特異性發炎反應來診斷。以藥物治療為主，給予症狀治療藥物如止瀉、抗發炎反應之塞劑、洗腸液、皮質類固醇等，若內科藥物治療效果不佳，或出現併發症、癌症病變則以外科手術治療。



潰瘍性直腸炎好發的原因並不特定，相關研究指出可能是環境、免疫機能、腸胃菌落及遺傳等因素交互作用的結果，由於致病機轉不明確，疾病治療緩解後仍有復發的可能。此外，潰瘍性直腸炎雖比潰瘍性大腸炎產生惡性病變的機率低，但仍無法排除有惡化的可能，需於門診長期追蹤。



潰瘍性直腸炎常因為肛門出血的症狀，被誤以為是痔瘡而易被輕乎，加上飲食西化，油炸重口味食物，與熬夜生活習慣不佳等，腸道的問題容易隨之而來，當出現頻便、腹瀉、便血的症狀時，應尋專科醫師治療以免延誤治療時機。