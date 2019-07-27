剛果民主共和國伊波拉疫情燒！返國若有疑似症狀先「打電話」

▲民主剛果伊波拉疫情蔓延。（圖／路透）

記者洪巧藍／台北報導

剛果民主共和國伊波拉疫情嚴峻，遭世界衛生組織宣布為國際關注公共衛生緊急事件(PHEIC)，疾病管制署表示，此波疫情經評估對國內威脅風險雖低，但仍無法排除境外移入病例可能性，如果民眾必須前往，建議在當地採取加強防護，返國後應實施自主健康管理21天，期間內如有疑似症狀時請撥打1922，由疾管署區管制中心協同所在地衛生局協助就醫。

國際監測資料統計，剛果民主共和國近一週新增87例伊波拉病毒感染病例，自去(2018)年5月至今年7月21日已累計2,592例，其中1,743人死亡；確診病例中有140例為醫護人員，其中41例死亡。

請繼續往下閱讀...

▲剛果民主共和國伊波拉病毒感染疫情分布地圖。（圖／疾管署提供）

疾管署表示，目前仍維持該國旅遊疫情建議等級為第二級：警示(Alert)，民眾如非必要，暫勿前往該國北基伍省(North Kivu)及伊圖里省(Ituri)之伊波拉疫情流行地區，如必須前往，應避免接觸或食用野生動物；不要至當地醫院探視或接觸病人，要注意個人衛生，落實勤洗手及咳嗽戴口罩等個人防護。

疾管署強調，民眾返國後應該自主健康管理21天，若有疑似症狀則撥打1922，由疾管署區管制中心協同所在地衛生局協助就醫；若民眾自行緊急到醫療院所就醫，應告知醫師旅遊接觸史。

醫師診療時如認為個案符合「伊波拉病毒感染病例定義」臨床條件及流行病學條件，應於24小時內進行通報，並立即將病患收治於負壓隔離病房，或安置於有衛浴設備的單人病室，也同時聯絡轄區疾管署區管制中心，由網區指揮官評估就地收治或轉院。