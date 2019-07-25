罹肺癌感到無助迷茫？上LINE找《肺癌攻略》助理解治療選項

▲參與開發《肺癌攻略》Line聊天機器人的肺癌病友惠敏，用貼近病人角度來設計功能，幫助患者。（圖／癌症希望基金會提供）

記者洪巧藍／台北報導

肺癌蟬聯國人癌症死因第一名已經超過10年，恐成新一代國病。醫師表示，肺癌初期症狀不多，超過半數確診已經是局部轉移或晚期，臨床也發現部份患者因為恐懼與知識不足，甚至尋求偏方而延誤治療。癌症希望基金會今（25）日推出專為肺癌病友治療而設計的數位工具《肺癌攻略》，患者可以跟著這款Line聊天機器人一步一步掌握疾病與治療選項，除增進醫病溝通，更免除在網海中苦找答案的困擾。

根據2018年國人十大死因的最新統計，癌症連續37年居首位，其中，肺癌為癌症死因之首；2016年癌症登記報告更顯示，台灣每年約新增的肺癌患者高達13,000多人。

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台灣肺癌學會理事長陳育民醫師表示，臨床常見肺癌病人往往是「發現晚」、「治療晚」，由於多數肺癌好發位置周圍沒有痛覺神經，常是癌細胞已吞噬肋膜，才會感覺疼痛，或患部已產生積水，導致出現氣喘症狀才會被察覺；超過半數患者確診時已是局部轉移或晚期 。

肺癌治療日新月異，愈趨複雜及個人化，效果也有顯著改善，然而仍有不少病人因知識不足和恐懼害怕，甚至先尋求偏方而延誤治療。陳育民說，今年2月就有一位沒有抽菸習慣的50歲女士就醫時懷疑是肺腺癌，當醫師告知要切片檢查，便嚇得不願回診並拒絕治療，反而尋求傳統草藥，後來症狀更嚴重，短短四個月病情惡化、多處腦轉移，目前仍在住院治療中。

▲《肺癌攻略》Line聊天機器人使用畫面。（圖／癌症希望基金會提供）

症希望基金會董事長王正旭表示，為讓癌症病人與醫師有效溝通，基金會特地推動開發《肺癌攻略》，希望能成為醫病共享決策的最佳輔助工具。

不同於過去民眾在網路上靠谷歌大神搜尋找答案，肺癌攻略是以LINE智慧客服Chatbot為平台，加入好友之後透過對話選單一步一步協助癌友掌握自身肺癌期別的治療相關資訊，這也可以幫助患者與醫療團隊順暢溝通。

而這項工具的開發過程中最特別的是加入病友的參與，達到最貼近需求的成果。曾經擔任醫藥記者惠敏罹患肺癌第四期，她說，自己曾是癌友家屬，也曾主跑公衛及醫藥新聞，自嘲「也算是半個癌症專家」，但在發現罹患肺腺癌和住院期間，深深感受到在治療決策上的手忙腳亂，「肺癌、這個不速之客不簡單」。惠敏參與《肺癌攻略》整個開發過程，她比喻像是簡易版的數位武功祕笈。

▲癌症希望基金會推出數位工具《肺癌攻略》幫助病友與家屬。（圖／記者洪巧藍攝）

基金會希望透過提升民眾知識及疾病意識，能增強能力與自信，以利及時治療及正確抗癌，也期待《肺癌攻略》能引領醫病友善溝通數位工具的風潮。

《肺癌攻略》設計有兩種版本：除了Line Chatbot 供病人及家屬自行使用外，另有網頁版可供醫護人員運用電腦或iPad引導病人或家屬使用，而且附有語音功能，方便長輩聆聽就能使用。