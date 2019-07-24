為你的骨盆健康打好基礎　顧好下半身幸福下半生　

▲梁景堯副院長說，骨盆疾病大多是慢性問題，容易被忽略，顧好骨盆健康，就是為下半生幸福打好基礎。（圖／記者林悅攝）

記者林悅／台南報導

骨盆位於下半身，守護著泌尿與生殖系統的器官群，無論坐立走蹲等各種姿勢，都扮演重要樞紐，承載上半身，而骨盆疾病大多是慢性問題，容易被忽略，且治療需要私密性、不受干擾的環境，診療時也須各專業領域合作，找出原因，調整生活習慣，再施以適當的治療方案，顧好骨盆健康，就是為下半生打好基礎。

郭綜合醫院秘尿科梁景堯副院長指出，俗話說：「樹頭若顧乎穩，嘸驚樹尾做風颱。」骨盆內的器官如果出狀況，生活品質是會大打折扣的，然而下半身的症狀容易被忽視，很多人以為忍一忍就會過去，或者休息就會改善，不像腦部、心臟、肝膽腸胃等器官需要立即就醫。

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梁景堯副院長表示，許多民眾面臨下半身的症狀，常羞於啟齒，不敢去醫院檢查，而且也不知道要看哪一科。其實不管是到泌尿科或婦產科，都可以初步檢查骨盆症狀的原因，再安排適當的特殊檢查與治療。骨盆相關問題互相牽連，可大致分為三大面向：排尿排尿問題，如攝護腺肥大、排尿困難、尿失禁、膀胱過動症、頻尿、夜尿、血尿等。性功能問題，如勃起功能障礙（ED）、男性更年期（LOH）、早發性射精（PE）、私密整形與美容（如陰莖彎曲、陰唇過大等）。疼痛問題，如慢性骨盆疼痛（CPPS）、間質性膀胱炎（IC）、膀胱疼痛症候群（PBS）、慢性無菌性攝護腺炎等。

梁景堯副院長舉案例指出，一名56歲的鄭媽媽從10多年前開始，搬重物或咳嗽時會漏尿，經看診治療，運動、服藥只改善一點點，每天出門仍須用衛生棉。經尿動力檢查，確認為SUI（應力性尿失禁），於是安排了微創尿道中段懸吊術，手術大約30分鐘完成。術後翌日出院，從此不漏尿了！現在除了家務，還能種花蒔草、遊山玩水，生活自在又愜意。

一名75歲陳伯伯，排尿不順已10年，半夜起來尿3至4次，睡眠品質差，白天沒精神，提不起勁。經直腸超音波與尿動力檢查，診斷為攝護腺肥大。藥物治療半年效果不滿意，於是安排手術：多波光雷射汽化剜除術。術後2日出院，排尿順暢，如釋重負！

原本陳伯伯已放棄性生活，排尿問題解決後重拾魚水之歡，但有時力不從心。服用低劑量Tadalafil治療2個月，有進步但仍不夠理想。於是安排LiESWT低能量震波治療，每兩星期1次，3次治療後信心大增，現已不需靠藥物就能勃起。

1名63歲吳先生，是一位事業有成的男士，工作繁忙，精神壓力大。近5年會陰部悶痛，漸漸惡化，最近半年需天天吃止痛藥。輔導其戒菸，並安排4次LiESWT低能量震波治療，2個月後完全不用吃止痛藥。

梁景堯副院長強調，以前到醫院看病，就像走入迷宮，每一間診間、檢查室、治療室都陌生，不知何去何從。出了醫院，醫療資訊滿天飛，通訊軟體也充斥著真真假假的健康資訊，到底聽誰的好？因此郭綜合醫院特別打造了幸福門診「骨盆健康中心」，把最私密的檢查與治療整合到一個隱密、獨立、不受干擾的空間，並且把下半身相關的健康資訊集合在此，更提供豐富可靠的醫療資訊，讓病友瀏覽取閱，還可以免費帶回家詳細閱讀。期望將來，幸福門診能成為一站式的解決方案，實現以病人為中心的醫療模式。

針對3大面向（排尿、性功能、疼痛）的骨盆問題，在骨盆健康中心提供了許多新穎，但民眾可能較陌生的治療設備，例如：低能量震波治療（LiESWT），這是一種無痛、非侵入性的門診處置，不需住院。適用於：血管性勃起障礙、慢性骨盆疼痛、慢性無菌性攝護腺炎等。婦科海芙刀（HIFU），無痛、無傷口的微創治療，可治療子宮肌瘤與子宮腺肌瘤。攝護腺海福刀（Prostate HIFU)，用於攝護腺癌與良性攝護腺肥大的治療，無痛、無傷口，而且經歐盟與美國FDA認證，治療攝護腺癌的效果與達文西機械手臂手術相當，且保留性功能效果更佳。