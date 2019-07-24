記者洪巧藍／台北報導

高雄市長韓國瑜今（24）日上午才視察登革熱甚至爬樹勘查樹洞積水，晚間疾病管制署公布高雄市再新增1例本土登革熱病例，為三民區鼎西里20多歲男性，評估在居家週邊社區感染可能性高，統計今年高雄已經累積45例登革熱病例。

▲疾管署防疫人員至高雄鼎西里區進行孳生源查核。（圖／疾管署提供）

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疾管署副署長莊人祥表示，個案近期無出國史，7月21日出現發燒、肌肉痠痛及背痛等症狀，於隔日就醫後由診所通報，於今(24)日確診感染登革病毒第四型。

莊人祥指出，衛生單位調查個案活動地以住家及鹽埕區瀨南里工作地為主，由於其住家與7月14日發病之鼎西里家庭群聚個案居住地相距100公尺內，依其發病日及活動史研判其於三民區鼎西里周邊社區感染的可能性較高。而因應該里登革熱疫情，防疫人員已於7月19日執行社區緊急防治，今日再次執行個案居住地孳生源檢查及清除。

莊人祥分析，近期高雄市天候持續不佳，而疫情僅零星發生，沒有看到病例急速上竄，顯示疫情應有被壓制。

今(2019)年截至目前國內累計60例本土登革熱病例，為高雄市45例(三民區37例、前鎮區3例、左營區2例，鳳山區、鼓山區及路竹區各1例)、台南市15例(東區5例、中西區4例、南區2例，永康區、安南區、左鎮區及新化區各１例)。另有242例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

各地近日午後仍有降雨，疾管署再次呼籲，預防登革熱最有效的方法為澈底清除孳生源，民眾除了應清除戶內外積水容器外，也應主動巡視環境整潔，尤其樹洞、旗座、天溝(屋頂排水溝)及地下室等處往往容易被忽略而形成隱藏性孳生源；如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。