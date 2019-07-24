韓國瑜爬樹防疫？專家：樹洞積水「填實更重要」

▲高雄市長韓國瑜爬樹看樹洞孳生源。（圖／記者賴君欣攝）

記者洪巧藍／台北報導

高雄市長韓國瑜今（24）日上午視察登革熱疫情來到前鎮區勞工公園，還突然一個箭步爬上約三層樓高的大樹，檢視樹上是否有樹洞積水等孳生源，此舉不但讓現場媒體、隨行人員一陣驚嚇，也引起網路上正反意見熱議。而病媒蚊專家表示，樹洞積水病媒蚊陽性比例高，此舉或許可以喚起民眾對樹洞積水的重視，但視察樹洞後用有效方式填實更重要。

高雄市登革熱疫情頻傳，今年國內總計有60例本土登革熱，當中45例都發生在高雄，且近期疫情範圍仍有擴大趨勢，而韓國瑜視察爬樹看樹洞是否有助於防疫則引起論戰。

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擁有32年登革熱防治經驗、台北市立大學地球環境暨生物資源學系副教授黃基森受訪表示，去年新北市發生登革熱疫情他協助進行病媒蚊調查，在戶外積水容器方面，確實在學校、公園的樹上發現樹洞病媒蚊陽性比例偏高，主要是因為其位置較高容易忽略，民眾即便落實「巡、倒、清、刷」仍可能讓疫情持續發展。

▲韓國瑜視察登革熱，勞工公園爬樹。（圖／記者洪靖宜攝）

至於爬樹察看樹洞，黃基森說，還是要請韓市長注意自己安全，而在安全許可的狀況下，確實此舉有成功喚起民眾對樹洞孳生源的重視。但要徹底解決樹洞孳生源，仍建議使用工具，以過去較為常見的作法，當學校、公園樹洞的數量太多，會透過GPS定位，再進一步執行孳清工作。

一名曾參與孳清工作的防疫人員受訪表示，樹洞為天然孳生源，確實在實際防疫工作若發現植物潛藏洞穴，仍可能爬上去察看，但一定要評估風險進行判斷，必要時也應該使用工具輔助。

疾管署副署長莊人祥表示，樹洞等天然容器孳生病媒蚊以白線斑蚊為主，但只要積水不處理都可能引發疫情。清理樹洞目前有三種方法，第一、填土，另為避免土壤流失，有時也會在土中加種植物；第二、部份地方政府有使用發泡劑做為填實使用，比較不需要經常更換，最後則是定期投藥。

▲疾管署防疫人員前往三民區寶民里執行孳生源查核，資料照。（圖／疾管署提供）

防疫人員指出，樹洞不像一般積水容器可以刷洗倒水，建議的作法還是以填土為主，只要不積水，病媒蚊蟲卵就不會孵化、孳生；黃基森則建議民眾使用發泡劑，填實效果可以撐個3年左右，但由於發泡劑使用後會以1:50的比例膨脹，得先評估樹洞大小。

黃基森示警，今年登革熱疫情面臨四大問題，包含從國外境外移入的病例多，創下10年薪高；且感染的民眾約80%無症狀，有症狀去看醫師的又有35%沒有在第一次被診斷，他們在外趴趴走都可能讓疫情持續傳播；高雄市當地流行的第四型登革熱大多數人無抗體；再加上今年氣候雨量條件，種種原因會使疫情比較難以控制，要多加注意。