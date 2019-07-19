剛果民主共和國「伊波拉疫情疑擴散」疾管署維持二級警示

▲疾管署副署長莊人祥說明國際伊波拉疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

中非剛果民主共和國（DRC）爆發伊波拉疫情已經造成逾千人死亡，且近期有擴散風險，世界衛生組織（WHO）宣布該疫情列「國際關注公共衛生緊急事件」。我國疾病管制署於今（18）日表示，估計一年約51人次來往於台灣與剛果民主共和國，目前該國旅遊疫情建議等級維持第二級：警示(Alert)，提醒國人到當地採取加強防護。

疾管署副署長莊人祥表示，剛果民主共和國北基伍省(North Kivu)及伊圖里省(Ituri)為伊波拉疫情流行地區，且近期更在北基伍省首府戈馬市(Goma)確認首例伊波拉病毒感染確診個案以及往返烏干達商人確診死亡事件，顯示該疫情有持續擴大風險。

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WHO17日召開緊急專家會議，鑑於疫情風險已符合國際衛生條例須整合國際資源以因應疫情的要件，於台灣時間18日凌晨宣布剛果民主共和國伊波拉病毒感染疫情為國際關注公共衛生緊急事件(Public Health Emergency of International Concern, PHEIC)，呼籲各國共同合作對抗該疾病，加強邊境檢疫及防治措施。

疾管署也於18日上午召開會議進行疫情風險評估，針對疫情監測、檢疫措施、感染控制、醫療整備、檢驗量能等相關因應作為進行盤點，並就風險提升預作相關因應整備。

▲剛果民主共和國伊波拉病毒感染疫情分布地圖。（圖／疾管署提供）

莊人祥說，由於WHO建議其它國家勿關閉其邊界或對旅行及貿易施加任何限制，以避免民眾及貨物轉以其它無法監控之口岸或方式流動，反不利防治措施，疾管署目前仍維持剛果民主共和國旅遊疫情建議等級為第二級：警示(Alert)，建議民眾對當地採取加強防護；而調查該國台商僅個位數，每年台灣與剛果民主共和國互相往來約51人次。

疾管署指出，剛果民主共和國近一週新增84例伊波拉病毒感染病例，自去年5月至今 已累計2,512例，其中1,676人死亡；確診病例中有136例為醫護人員，其中41例死亡。WHO表示該國院內感染持續、檢測及隔離不及時、局勢不安定、邊境漏洞及高人口流動率等因素，皆增加當地傳播風險。

疾管署呼籲民眾應遵守「二不一要」：若非必要，不要前往該國北基伍省(North Kivu)及伊圖里省(Ituri)之伊波拉疫情流行地區，如必須前往，應避免接觸或食用野生動物；不要至當地醫院探視或接觸病人，要注意個人衛生，落實勤洗手及咳嗽戴口罩等個人防護，返國後21天內如有疑似症狀，應儘速就醫並告知旅遊接觸史。