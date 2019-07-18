開山里又冒登革熱！台南6旬婦「染病無症狀」二次採檢才確認

▲疾管署防疫人員執行台南市中西區開山里孳生源查核。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（18）日公布台南再新增1例本土登革熱病例，為中西區開山里年近70的女性，本身沒有不適症狀，是衛生單位於本月初進行相關接觸者擴大採檢時發現，並於二採確診。衛生單位調查其活動地多在開山里週邊，研判應於該里感染，目前台南市累積個案已經達到11例。

疾管署副署長莊人祥指出，該個案近期沒有出國史，也沒有相關症狀出現，採檢是因為她是先前確診個案所框列的接觸者，並於7月2日進行採檢，然而第一次檢驗陰性，但相關抗體訊號評估需二次採檢，本次檢驗發現陽性且抗體四倍上升，確認感染，同住家人則沒有疑似症狀。

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莊人祥表示，個案潛伏期間活動地除住家外，多於中西區開山里周邊，且其住家亦與該區確診個案具地緣相關性，研判個案於中西區開山里感染的可能性較高；疾管署與台南市政府防疫人員將持續針對個案住家及活動地周邊執行化學防治及孳生源清除。

今(2019)年截至目前國內累計51例本土登革熱病例，為高雄市40例(三民區34例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例)、台南市11例(中西區4例、東區2例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例)。

莊人祥指出，台南市病例雖四散台南各區，但目前調查都與中西區、東區有關連性，如日前確診新化區個案曾經在東區工作，而左鎮區個案雖然相關活動史尚不明，經檢驗確認病毒與先前病毒相同，亦顯示有關連性。

而受到丹娜絲颱風外圍環流影響，國內各地天氣較不穩定，且可能出現大雨或豪雨，疾管署再次呼籲，民眾應加強雨後環境整頓，澈底清除積水容器，防範病媒蚊孳生。