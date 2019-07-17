國小起就無法穿鞋　「牛程蹇」患者改善血液循環樂穿鞋

▲▼ 角質層下膿疱性皮膚炎，患者常見腳底乾燥龜裂。（圖／大林慈濟醫院提供，下同）

記者翁伊森／嘉義報導

許姓民眾因罹患「角質層下膿疱性皮膚炎」，從國小到成年長期忍受腳底乾燥龜裂之苦，猶如刀割的感覺更讓她舉步維艱，根本無法穿上市售的正常鞋子。直到接受，直到接受大林慈濟醫院中醫部長葉家舟鍥而不捨的治療，總算逐漸改善皮下血液循環，大幅解決多年的困擾。

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角質層下膿疱性皮膚炎(Subcorneal pustular dermatitis)，中醫稱為「牛程蹇」或「胼胝」。一般人皮膚的功能會保持濕潤，但罹患此疾病的患者，皮膚經常發炎，角質不斷增生，水分沒辦法輸送到皮膚表層，致濕潤度不夠，皮膚表面乾裂，並往下裂開到真皮層，導致痛如刀割，周而復始刺激皮膚，尤其在冬天氣候乾燥時會更加嚴重，儘管患者試著不斷去除厚皮或硬繭，但去除後又進入下一次發炎，角質不斷增生的惡性循環，足部如同包裹一層蠟。

葉家舟表示，患者足底如刀割，寸足難行，類似常見的「富貴手」進階版，只是這「牛程蹇」以足蹠、足掌突出部位為常見。嚴重的皮質不斷增生與疼痛，自己用中藥解決皮下之血液循環的問題，再利用藥浴包、紫雲膏塗抹保濕，減少角質層增生、乾裂及疼痛，有效解決民眾足部問題，。

葉家舟表示，這種疾病與有「富貴手」或有「雷諾氏症」的病人一樣，患者的四肢未稍的血液循環不好的，可透過中藥依體質處方來解決這個問題，局部的保濕保溫也很重要，可塗抹一些保濕的膏劑，如凡士林或紫雲膏，加上做一些運動增加血液循環可以減少疾病的復發。

葉家舟建議，避免刺激物質接觸！常見的化學性刺激性物質包含水、清潔劑、界面活性劑，常見的物理性刺激物質則包括金屬工具、玻璃纖維以及土壤，或會反覆摩擦手部的東西，加上持恒的運動及局部的保濕非常重要。