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今年首起傷寒群聚！母女+外籍看護3人中標...感染源還不明

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▲▼疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

▲疾管署疫情週報。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（16）日公布今年首起傷寒家庭群聚案件，個案為北部母女檔與同住印尼籍看護，3人近期沒有出國史，但也還沒有找到可疑的食物、飲水等感染源，衛生單位將進行菌株比對，持續調查當中。

疾管署疫情中心副主任郭宏偉表示，這起群聚共3人確診，為北部30餘歲女性與其幼齡女兒及同住的30餘歲女性印尼籍看護；母女檔在6月23日至7月6日之間發病，並分別於7月2日及9日確診感染傷寒桿菌；另印尼籍看護雖無症狀，但經接觸者採檢後，於7月10日確診。

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疾管署防疫醫師林詠青指出，傷寒為腸胃道傳染病，潛伏期約8至14天，主要的傳染途徑為生食或食用未煮熟、遭受病患或帶菌者糞便污染的食物或飲水，常見症狀有持續性發燒、頭痛、腹痛、腹瀉或咳嗽等。個案中母女二人最初症狀為發燒、肌肉痠痛，一度被懷疑為流感、登革熱，直到後來出現腹瀉才懷疑腸胃道感染，經檢驗確認為傷寒。

防疫人員調查該名印尼籍看護除近期無出國史，其住家附近雖有其他外籍看護，但無聚集或同食情形；另調查三人在可傳染期間的食物、飲水並沒有可疑感染源，衛生單位將持續追蹤3名個案及其同住家人健康狀況，並進行菌株比對以釐清感染源。

林詠青提醒，傷寒症狀變化大，從輕微發燒到高燒表現都有可能，大部份則會出現倦怠、腹痛、腹瀉、便秘，如果有適當治療死亡率可降至1%以下，但沒有治療時死亡率可達10%~20%。

防範傷寒，建議食物充分煮熟、不吃生食、飲用水煮沸或使用瓶裝之礦泉水，此外，落實良好衛生習慣，飯前便後一定要以肥皂或洗手劑澈底洗手。

也建議若計劃前往較偏僻或衛生條件較差的小型都市、村落的民眾(如探親、志工活動、背包客等)，出國前可先至旅遊醫學門診諮詢評估接種傷寒疫苗。

依據疾管署疫情統計資料顯示，今(2019)年截至7月15日傷寒確定病例共14例，其中4例為本土個案，10例為境外移入個案，感染國家分別為印尼4例，柬埔寨2例，菲律賓、緬甸、馬來西亞及中國大陸各1例。

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