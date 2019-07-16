台南登革熱再一區淪陷！新化區確認當地今年首例個案

▲台南市發生登革熱疫情，衛生人員進行孳清，資料照。（圖／記者林悅翻攝）



記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（16）日公布台南新確診1例本土登革熱，為新化區知義里50多歲男性，為該區今年首例登革熱病例且與近期疫情熱區有距離，不排除疫情有再擴大趨勢，衛生單位正在進行釐清。

疾管署副署長莊人祥表示，個案近期無出國史，於7月14日發病，隔日就醫時因登革熱NS1快篩陽性由診所通報，經檢驗於今(16)日確診感染登革病毒第二型；目前個案住院中，同住者無疑似症狀。

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莊人祥指出，目前了解個案平時活動地以住家為主，該區近期並沒有疫情，為新發生地點。但還需進一步調查個案有無曾經前往疫情熱區的活動史，另也進行病毒定序了解與先前群聚疫情是否有關，或為境外移入病例引起的獨立事件，感染源尚待釐清。為防範疫情發生，疾管署與台南市政府防疫人員已前往個案住家周邊執行孳生源檢查、清除及化學防治等工作。

今(2019)年截至目前國內累計49例本土登革熱病例，為高雄市39例(三民區33例、左營區2例，鳳山區、鼓山區、路竹區及前鎮區各1例)、台南市10例(中西區3例、東區2例，永康區、南區、安南區、左鎮區及新化區各１例)。另有215例境外移入病例，境外移入病例數為近10年同期最高。

依據中央氣象局預報資料顯示，熱帶性低氣壓可能於今日生成颱風，明日起部分地區受其外圍環流影響將有陣雨發生；疾管署呼籲，民眾降雨過後應澈底落實巡、倒、清、刷，避免病媒蚊孳生。如有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史。