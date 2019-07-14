炎炎夏日的夢魘　甩開難以啟齒惱人的「腋味」！

▲成大醫院徐慈謙醫師提醒指出，想要告別「腋味」，要做好日常保養，必要時可以尋求醫療協助，就有機會享受清爽人生。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

夏日炎炎，今天您正要外出參加一場重要的面試，或期待已久的約會，卻突然發現腋下的汗漬和異味而感到尷尬嗎？這種腋下多汗和狐臭的困擾，是許多人難以啟齒的顧慮，成大醫院皮膚部徐慈謙醫師表示，現在已有許多治療方式可以選擇。

徐慈謙醫師也表示，多汗症及狐臭在醫學上的定義不同。多汗症多為先天性，因交感神經興奮後產生汗腺分泌過量的情況；狐臭則是因為頂漿腺分泌含有脂肪酸的汗液，再經由皮膚表面的細菌作用後產生異味，頂漿腺在青春期時開始作用，患者也多半從此時開始會有狐臭困擾。頂漿腺（大汗腺）除了腋下居多、約占80%外，其他如陰部、耳朵、乳頭也都有分布；小汗腺則遍布全身。

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至於多汗症及狐臭的病因，除了多汗症須排除少數有中樞或周邊神經問題、胺基酸代謝疾病外，大多為先天遺傳導致，若父母其中一人有狐臭，下一代產生狐臭機率會高至50％，目前發現與ABCC11基因有關。若無前述病因，單純只是衛生習慣不佳，細菌也可能停留在腋下造成皮膚感染，因而出現狐臭現象。

在治療上，徐慈謙醫師表示，如果只是輕度困擾，可考慮從減重、避免如辣椒、大蒜、酒精性飲料等辛辣刺激性食物，以減少刺激脂肪酸分泌，或是使用含有氯化鋁（aluminum chloride）成分的止汗劑、定期刮除腋下毛髮等來改善；如係清潔不佳的患者，也有局部塗抹的藥物可減少細菌量。然而，這些保守療法的選擇，大多只能減少汗液，對狐臭幫助不大。

徐慈謙醫師指出，對於嚴重的患者，則可選擇手術或非侵入性治療：1、手術治療：重點在直接破壞頂漿腺，包括傳統頂漿腺切除、雷射溶脂抽吸與旋轉刮刀切除等，無代償性排汗的問題，可移除腺體約90％，但術後仍有1-2週的恢復期。

2、非侵入性治療：可選擇施打肉毒桿菌素阻斷交感神經釋放乙酼膽鹼，以減少汗腺排汗，效果約可持續3-6個月不等；另有新的微波熱能止汗術，以熱能聚焦方式破壞頂漿腺及汗腺，治療時間約1.5 - 2小時，1次療程就有明顯療效，平均降低82％排汗量，術後沒有任何傷口，可能有局部痠痛或腫脹，約2週內即會自行消退。