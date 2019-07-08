OL痛站8小時…走路腳開開求救！醫掀衛生棉驚呆：掉出那顆像「碗公」大

▲銀行女行員因痔瘡坐不了，痛到每天站8小時。（圖／翻攝pakutaso）

記者許力方／綜合報導

身體難以控制，屁屁常常出狀況，「坐立難安」好崩潰！有一名50多歲的銀行女行員，生完小孩後一直有痔瘡問題，隔了20年後又復發，痛到沒辦法坐，每天站8小時持續一周，連走路都會頭暈，只好前往就醫。未料醫師好不容易勸她脫褲子檢查肛門，結果一看她屁股出血還墊著衛生棉，打開痔瘡竟跟一個碗公一樣大，緊急轉診至醫院開刀。

肝膽腸胃科醫師張振榕在《醫師好辣》節目上分享，曾經收治一起看過史上最大痔瘡的病例，當時一名50多歲的女病人走來門診看診，但一進診間，就覺得她走路怪怪的「兩腳開開」，而且堅持「我不要坐、站著就好」，醫師見她站在那邊不動就知道是屁屁出了問題，一定是痔瘡惹禍。

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原來婦人20幾年前生小孩後染上痔瘡，看醫生開了刀，此後對手術恐懼，又不好意思看診，一路隔了20幾年，這次復發嚴重，痛到沒辦法睡覺。女病患說，自己是銀行行員，要站櫃檯，痛到沒辦法坐下，導致過去一個禮拜以來，「每天站8小時」，差點又得了腳底筋膜炎，最後受不了，站也不是坐也不是，只好來看醫生。

▲OL走路腳開開求救！醫掀衛生棉驚呆：痔瘡像「碗公」一樣大。（圖／翻攝《東森電視》）



張振榕勸說做肛門檢查，女病患仍堅持「開藥」就好，拒絕脫褲子檢查，他耐心解釋痔瘡症狀有四種等級，最輕微第一級吃藥就好，第四級最嚴重就要開刀，好說歹說才終於讓女病患到病床趴下。未料，只見她褲子要脫下來，屁股很奇怪，竟還墊了一塊夜用型衛生棉。

張振榕打開衛生棉檢查，發現屁股大量出血，痔瘡還是他看過「這輩子最大」，像一個碗公那麼大，直腸都已經脫垂出來，且發炎嚴重，表皮潰爛破洞一直滲血，才要墊著衛生棉，他嚇壞直問「這麼嚴重怎會拖這麼久才來？」女病患則稱痔瘡問題已經10幾年了，才會這樣，且發炎已經持續一周，走路都會頭暈。

「這個太嚴重，診所不能處理，必須馬上去醫院，已經四級以上，可能要動手術。」後來女病患轉診醫院，急診醫師一量發現她血壓只剩90多，「當然頭很暈」，外科直接收治住院，強制開刀，不讓她有選擇權。