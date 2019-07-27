世界最大謊言是「你不行！」專家曝4點特質＝成功關鍵





▲成長就像場馬拉松，學會調整心態是關鍵（示意圖／取自免費圖庫pixabay）

文／卡西

人生就像一條緩慢且漫長的自我修行，當在生活中面對到來自四面八方的壓力食，會使人憂鬱、沮喪、消極；然而，過多感性，常常導致悲劇。知名作家卡西在《世界上最大的謊言是你不行》提到，喜怒哀樂皆是無法控制的情緒，我們唯一能控制的就是自己的心態。以下四點銘記在心，生活就不會只剩下負面情緒。

１．相信努力是必要的

在成長的路上，沒有人一下子從平地躍上山頂，大家都是做了萬全的準備，在過程中漫長的攀爬。有些人會看不慣他人的好、忌妒、眼紅，搞得自己滿身怨氣，殊不知忘記檢討自己付出了多少；也忘了別人在進步，自己還在原地踏步，其實就是在退步！





▲努力永遠不嫌多，只怕困在舒適圈，原地踏步。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



２．不要過於鑽牛角尖

「長期處於對小事的糾纏之中，眼界不會開闊，思維不會拓展，思想不會先進」—有時候我們都太容易陷入自己心中的「糾結」，而忘記繼續往前。並不是說謹慎思考不好，但適時的放寬心胸，能看到的選擇會更加寬廣。

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３．最大的錯誤就是不斷擔心失敗

俗話說的好：「餓死膽小的，撐死膽大的。」—擔心犯錯，往往更容易犯錯。每個人的一生都不可能不犯錯誤，沒有完美的標本，也不可能有一直暢通無阻的路，我們都是在摸索中進步的。更多時候，我們需要相信自己，給自己一些勇氣和信念。



▲從錯誤中學習，是邁向成功的一步。（示意圖／取自免費圖庫pixabay）



４．學會寬容

我們的日常是心態不斷調整的結果，處處計較太多的人，是不會快樂的。對待他人的努力施以善意，對待他人的苦衷有所體諒，這會是自己的力所能及，是別人眼中的人格魅力。

生活就是百態人生，每個人都有不同的圈子和認知，沒必要在其中視試圖得遠滿，他人的認可不會是自己為人生怒力的終極目標；「山不轉路轉，路不轉人轉」即便生處多糟的環境，依舊要相信每個困境必有它的出路。



本文摘自《世界上最大的謊言是你不行》／卡西／今周刊