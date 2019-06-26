高雄登革熱又一例！居住活動地在熱區範圍外「疫情疑外擴」

▲疾管署防疫人員仔細檢視大樓內管線是否有隱藏性孳生源。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄市登革熱疫情持續！疾病管制署今（26）日公布新確認1例本土登革熱，為三民區鼎強里60多歲女性，平常活動地點以住家以及鼎中里的市場為主，疫情發生地點有往外擴散跡象，但是否持續擴大還有待觀察。

疾管署副署長莊人祥表示，個案6月25日出現發燒、頭痛、肌肉痠痛及骨頭痛等症狀，於當日就醫並通報，經檢驗確認感染登革病毒第四型，今日將安排住院，同住者無疑似症狀，以發病日推算介於第二與第三波之間。

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衛生單位調查個案平時活動地以住家及天天新市場（鼎中里）為主，並曾於6月15日及19日分別到獅湖國小（鼎強里）、檨仔林埤濕地公園（鼎強里），高度懷疑於住家周邊及活動地有感染可能，至於是否有近期疫情熱區的金獅湖市場周邊社區活動史還需進一步調查。

莊人祥說，近期觀察三民區群聚疫情的病例數有下降趨勢，但仍有零星個案於群聚區域冒出，顯然還有部分區域隱藏性孳生源尚未清除，已經加派孳清專家進行協助。

今（2019）年截至目前國內累計25例本土登革熱病例，均居住高雄市，其中三民區22例、鳳山區、鼓山區及前鎮區各1例。