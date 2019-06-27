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網傳牛肉麵＋酸菜＝大腸癌？營養師破解「10大恐怖外食」養生吃法

點評:網友愛吃的組合都上榜啦！！！
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▲▼牛肉麵。（圖／南投醫院提供）
▲牛肉麵搭配酸菜的吃法，網路瘋傳「會罹大腸癌」。（示意圖／南投醫院提供）

生活中心／綜合報導

根據衛福部21日公佈107年國人死因統計結果，發現癌症蟬連37年冠軍，其中腸癌也成為去年奪走最多人性命的癌症第3名，2年前過世的豬哥亮及前陣子剛離世的賀一航皆為大腸癌患者。也因此，近日網路上再度流傳有關大腸癌的「10大恐怖美食」，造成人心惶惶，想要遠離癌症該怎麼吃？營養師李婉萍在臉書粉專分享「破解方法」。

隨著飲食習慣逐漸西化，油脂攝取量增加、纖維攝取減少，大腸癌持續增加，儼然成為新國病！近日網路及Line群組瘋傳「有關大腸癌的10大恐怖美食」，使台灣小吃背上罪名成為致病兇手。營養師李婉萍25日也在臉書《李婉萍的營養天地》PO文解釋，大腸癌主要與高脂肪、低纖維有關，至於網路瘋傳的謠言，事實上毫無根據。她也製圖傳授「恐怖美食」的破解吃法，讓上班族、外食族吃得飽又能遠離疾病。

李婉萍營養師的「10大恐佈外食破解吃法」：

1.漢堡薯條＋可樂→增加生菜沙拉
2.排骨飯＋珍珠奶茶→將珍奶替換成無糖飲料
3.鍋貼＋豆漿→若無蔬菜可選擇，飯後可補充含維生素C的水果，例如：芭樂
4.焗烤義大利麵＋酥皮濃湯→增加前菜生菜沙拉，或將酥皮濃湯替換為蕃茄蔬菜湯
5.韓式炸雞＋啤酒→飯後可補充維生素C高的水果，例如：百香果、火龍果
6.炒飯＋貢丸湯→增加燙青菜
7.拉麵＋霜淇淋→增加小菜、炒牛蒡（高纖維食材）
8.滷肉飯＋魚丸湯→增加燙青菜
9.紅燒牛肉麵＋酸菜→不吃酸菜，加點苦瓜、小黃瓜及海帶
10.炸肉圓＋關東煮→增加蔬菜類，例如：蘿蔔、蒟蒻

營養師曝「10大致癌外食」破解吃法。（圖／取自李婉萍營養師臉書）
▲營養師破解10大恐怖外食組合吃法。（圖／截自李婉萍營養師臉書）

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大腸癌如何預防？中山醫學大學附設醫院大腸肛門外科醫師許倍豪表示，排便部分原則上1天3次或3天1次都屬正常範圍，不過礙於每個人飲食習慣不同，所以以能「規律排便」為大原則，若排便次數和形狀開始變化，應該至醫院檢查；另外，不要食用過度加工的食物，多吃蔬菜水果，且要養成運動習慣，才能真正遠離大腸癌威脅。

關鍵字： 飲食健康 大腸癌 外食 美食 營養師 李婉萍 養生
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