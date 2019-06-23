運動突昏倒竟是「心因性猝死」上身　無心臟疾病也可能發生

▲台北榮民總醫院內科部心臟科醫師鐘法博。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

心因性猝死難以預測，且可能發生在沒有心臟病史的患者身上。李先生去年運動時突然不醒人事，救護人員發現是心事頻脈導致心因性猝死，醫師表示，在給予電擊搶救把他從鬼門關救回，並裝了心臟去顫器來控制，但卻因反覆出現心室顫動，得靠節律器不斷電擊救命，但生活品質卻明顯下降。

台北榮總22日舉辦60週年院慶學術討論會，以「智慧醫療的應用」為主題，規模堪稱國內最大型AI智慧醫療運用研討會，並於會中發表26篇智慧醫療的研究成果與運用現況，台北榮總內科部心臟科醫師鐘法博分享心因性猝死議題。

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鐘法博表示，許多民眾都對「猝死」不陌生，凡是突然失去呼吸、心跳及意識長達1小時就屬於猝死，其中多達75%是和心血管疾病有關的「心因性猝死」；而心因性猝死指的是心跳突然或意外停止，或者因為致命性心室頻脈或心室顫動，導致血流無法供應重要器官，存活率僅5到10%，統計國內每年因為心因性猝死死亡超過2.3萬人。

▲突發心因性猝死患者，可使用俗稱傻瓜電擊器的自動體外心臟去顫器AED急救。（圖／記者洪巧藍攝）

然而更令人擔心的是，有些心律不整患者會在短時間內反覆發生心室頻脈或心室顫動，得不斷靠體內（植入性去顫器）或體外的電擊救治，如果若一天電擊超過3次，每次間隔5分鐘以上，就稱為「電風暴」。臨床觀察有些患者一天電擊次數高達20至30次，甚至有名30多歲男性患者，一天內就被電擊超過150次，雖然避免心因性猝死，還是會讓心臟功能受損。

北榮研究分析81名經歷電風暴或者心因性猝死患者，接受以心導管手術搭配立體定位系統進行的電氣燒灼手術，把局部不正常放電區域進行電燒，結果發現，患者一年存活率可高達80%，更預防75%致命性心律不整的再發生，讓相關疾病預防出現曙光。

鐘法博提醒，心因性猝死患者仍以冠心病、心臟衰竭患者為主，其它年過35歲有吸菸、肥胖、心血管病史者，甚至曾經暈倒、出現微小心悸、家中曾有人猝死者都是潛在危險族群，可以及早進行相關檢查評估，防範未然。