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提早預測偏頭痛！北榮靠「腦波帽」揪出發作前腦波變化

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▲▼北榮研發「腦波帽」提早偵測偏頭痛。（圖／記者洪巧藍攝）

▲北榮研發「腦波帽」提早偵測偏頭痛。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

大部分的偏頭痛患者發作前沒有預兆，相關機轉也還不清楚，台北榮總神經內科與交通大學合作，透過序列性的腦波測量，找出偏頭痛患者發作前腦波的特殊變化，配合自行研發的穿戴式腦波帽，可以解析出頭痛發作前72小時的腦波細微變化，進而預測是否即將發生偏頭痛，準確率可以達到80%。

台北榮總22日舉辦「大師開講：讓你一次了解智慧醫療的運用」研討會，發表26篇智慧醫療的研究成果與運用現況，北榮神經醫學中心主任王署君會中發表「以腦波預測偏頭痛發作」研究成果。

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▲▼北榮研發「腦波帽」提早偵測偏頭痛。（圖／記者洪巧藍攝）

▲台北榮總神經醫學中心主任王署君。（圖／記者洪巧藍攝）

根據北榮頭痛團隊研究，全台約有150萬人受到偏頭痛所苦，發作時伴隨嚴重頭痛、噁心感甚至嘔吐，讓患者每年平均要請兩天假；當中最嚴重的甚至因頭痛影響達到84天，嚴重影響生活。

王署君表示，偏頭痛如果在發作早期或尚未發作的預兆期給予止痛藥物或者神經調節術治療，可以大幅提升頭痛的緩解率。以藥物來說，在輕度疼痛時使用止痛藥，約六成患者可達到疼痛緩解，但中度頭痛時使用藥物，只剩下四成不到可以達到效果。然而偏頭痛患者當中僅有少數人在頭痛前有預兆發生，台灣約九成患者沒有預兆，也錯失治療的最佳時機。

▲▼北榮研發「腦波帽」提早偵測偏頭痛。（圖／記者洪巧藍攝）

▲腦波預測偏頭痛發作研究團隊。（圖／記者洪巧藍攝）

北榮和交大研究團隊獨立研發的乾式電極無線腦波帽，在三年期的科技部研究計畫中，記錄了數十位偏頭痛患者平時未頭痛與頭痛發作前的腦波，透過新式非線性的複雜度分析方法，解析出頭痛發作前72小時的腦波細微變化。根據這樣的變化來預測病患是否即將發作偏頭痛，準確率可高達80%。

王署君說，這項研究是國際上首度利用穿戴式腦波帽，反覆紀錄相同患者於不同頭痛狀態下的腦波，進而發現偏頭痛發作前的細微腦波變化。後續也有持續研究計畫，希望未來五年有機會開發出便利的穿戴式裝置可以做偏頭痛預測，讓患者即時治療，生活能更加改善。

本篇研究除北榮、交大，還有陽明大學、海洋大學、澳洲雪梨科技大學團對參與，刊登在著名國際電機電子工程期刊《IEEE Transactions on Fuzzy Systems》。

關鍵字： 台北榮總 智慧醫療 偏頭痛 神經醫學
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