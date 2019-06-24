台廠學名藥有何重要？　慢性病醫師這樣分析

健康醫療網／記者蔡岳宏報導

「我從醫30幾年，第一線慢性病治療都採學名藥，從沒有患者因低血糖昏迷，或血糖控制不好截肢。」針對學名藥和原廠藥熟輕熟重，行醫多年的慢性病醫師洪泳泉表示，以高血壓、高血脂症、糖尿病三高患者而言，採原廠藥和學名藥兼容並蓄搭配，學名藥治療都得心應手，控制病情良好。身為氣喘患者的他，也常從口袋掏出自己的氣管擴張器鼓勵病友治療，確保用藥安全與療效。

▲許多患者血壓高達180毫米汞柱以上，必須吃兩三種藥物治療，本來就不是一種原廠藥就可以控制，治療上使用學名藥的重要性不可或缺。（圖／健康醫療網）

慢性病不只吃一種藥 台廠藥肩負重任

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台廠學名藥有何重要性？洪泳泉醫師舉高血壓治療為例說明，台灣估計有4百多萬名高血壓患者，然而，一種血壓藥平均可降低收縮壓15-20毫米汞柱、舒張壓5-10毫米汞柱，「許多患者血壓高達180毫米汞柱以上，必須吃兩三種藥物治療，本來就不是一種原廠藥就可以控制，治療上使用學名藥的重要性不可或缺。」

根據他的治療習慣，國產藥第一線治療約佔70-80%，許多慢性病醫師也都以此為原則。除非患者在其他醫院治療時已經習慣原廠藥，醫師通常予以尊重，才會開立原廠藥，「就像每個家庭都有習慣使用的醬油品牌，沿用原來的藥還有助控制病情。」

30年慢性病治療經驗 台廠藥藥效穩定

至於療效是否有差異？洪泳泉醫師強調，血壓、血糖和血脂都會定期監測，藥有沒有效，患者和醫師都一目了然。這種原廠藥和台廠藥「兼容並蓄」的治療方式，控制糖尿病和高血脂不僅方便，國產藥和原廠藥的藥效相比也不惶多讓。因為國內的藥廠都被要求符合生體可用率療效（BA）或是具生體相等性（BE），因此國產學名藥與原廠藥產生藥效所需的時間是一樣的。

且台灣製藥把關進步到目前PIC/S「國際醫藥品稽查協約組織」，是一套完整的GMP品質管理系統，從原物料生產、物流、廠房設備等都納入管理範圍；加上食藥署嚴格把關，確認藥物品質丶安全與療效，上市後還要透過定期丶不定期的查廠；台灣製藥品質與國際規範接軌，已經外銷美日七十餘國，他鼓勵社會大眾對於台廠學名藥要有深度的信心，讓更多學名藥加入照顧患者的行列。

掏氣管擴張劑鼓勵 患者安心受治療

從小深受氣喘之苦的洪泳泉醫師深知患者之苦，認為無論原廠藥還是學名藥，良好的醫病關係很重要。每次看診尾聲，他都會再把患者的藥單看一遍，並叮囑注意事項。看診三十多年來，沒有患者因為藥物而血糖過低昏迷，或血糖控制不良而截肢。

「患者抱怨一次吃六、七顆藥很辛苦時，我會把自己的支氣管擴張劑掏出來交心，鼓勵患者好好控制。」他期勉自己與病人維持關係良好，將病患當成自己的家人看待照顧，因為救一個病人等於給整個家庭希望與支撐，因此花費許多時間與患者說明病情，解釋用藥事項，更主動將手機給患者，有問題可以隨時詢問溝通。

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資料來源： healthnews.com.tw