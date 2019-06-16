9747國人等器捐！　陳建仁建議推動西班牙「捐贈默許」制

▲陳建仁希望器捐默許制度能在台灣萌芽。（圖／記者李毓康攝）



生活中心／綜合報導

副總統陳建仁15日表示，2018年度共有327位器官捐贈者，累計共捐出1005例器官，目前國內簽署器捐同意書的人次已達42萬，希望器官捐贈的「默許」概念能在台灣萌芽。對此，器官捐贈移植登錄中心指出，今年國內共有9747人在等待器官捐贈，希望各界能一同響應「支持器捐，我OK」活動。

陳建仁15日出席衛福部、財團法人器官捐贈移植登錄中心舉辦的「植愛感恩紀念音樂會」時說明，2018年捐贈的1005例器官組織中，6成家屬是主動表達「願意捐贈」且「成功捐贈」的。對此，他特別感謝捐贈者家屬及勸募醫療團隊的付出。

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陳建仁說，目前全國已有超過42萬人簽署器官捐贈同意書，「我們樂見在台灣有越來越多的民眾依循自己的心願，將器官捐贈意願加註健保IC卡」，而自103年9月「捨得」政策實施以來，至今也有19位需要等候器官移植的捐贈者家屬，因而得到移植排序優先的機會。

陳建仁說明，器官來源不足是世界各國共同的難題，對器捐團隊而言，臨床面臨最艱難的現況，就是一邊為受贈者生命的存亡備感焦急，另一方面卻也和捐贈者家屬一樣同感不捨，但是他希望「器官捐贈默許概念」能夠萌芽，今年植愛感恩紀念音樂會的主題是「Tacitly愛在心中萌芽」，而Tacitly代表的是一種默許，民眾對器捐的支持就「像一顆顆希望的種子」，器捐宣導則是希望萌芽的過程，期盼在優質戲劇與響應活動的串聯下，社會能更關注器捐議題且凝聚更多支持。

▼2019年等待器捐人數。（圖／翻攝自財團法人器官捐贈移植登錄中心）



器官捐贈移植登錄中心表示，這次的音樂會邀請捐贈者家屬、受贈者、支持器捐人士與移植勸募醫院參加，盼能藉此宣傳器捐的大愛想法，也希望國內各界能一同響應「支持器捐，我OK」的活動。

據《財團法人器官軍贈移植登錄中心》的統計數據，今年國內共有9747人在等待器官捐贈，其中有7512人正在等待腎臟、851人在等待眼角膜、184人在等待心臟。

西班牙是全球器捐率最高的國家。依照西班牙的全國移植組織（National Transplant Organization）的資料，西班牙2017年共進行了4818宗器官移植手術，等於每100萬人中，就有46.9個器捐者。

對於西班牙的高器捐率，多數人認為，應歸功於該國所採取的「預設默許」（opt-out）制度。所謂的預設默許，就是假設所有生前未有反對捐出器官的死者，都願意捐贈器官，若有不同意器捐者，則需要自行申請退出。

據了解，除了西班牙外，法國、義大利、荷蘭、新加坡等27個國家都有相關法令。

▼今年與歷年同意器捐的人數。（圖／翻攝自財團法人器官捐贈移植登錄中心）

