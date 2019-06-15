乳癌手術後痛到胸口像有石頭壓　當心「乳房切除後疼痛症候群」

▲台北慈濟醫院疼痛科醫師莊淨為。（圖／台北慈濟提供）

記者洪巧藍／台北報導

一名80歲阿嬤五年前罹患乳癌，在接受手術治療之後傷口順利癒合，但傷口仍偶有刺痛，左手和肩膀也緊繃不適，原以為是術後正常現象，沒想到半年後刺痛感持續擴大到腋下和肩膀，前胸就像是有大石頭壓著，讓阿嬤苦不堪言。後來在就醫後確認是「乳房切除後疼痛症候群」，透過神經阻斷術、脈衝式神經熱凝療法等一系列治療後，終於症狀緩解。

台北慈濟醫院疼痛科醫師莊淨為表示，乳房腫瘤摘除手術，會視腫瘤大小及位置，施以不同的程度的切除，有乳房部分切除或全乳房切除，若影響到淋巴結，則會合併前哨淋巴結摘除，或腋下淋巴結全清除。而腋下淋巴結及組織大範圍切除者，是「乳房切除後疼痛症候群」高風險族群。

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莊淨為指出，因淋巴結附近的神經密布，關鍵影響疼痛的有肋間神經與肋間臂神經，在手術移除乳房腫瘤及周邊組織時，這些神經會外露，腫瘤單純狀況，還可小心保留這些神經，當腫瘤侵犯嚴重且神經與組織沾黏，不得已需一併切除時，就可能造成術後疼痛；甚至這些部位有部分運動神經，一經傷害可能造成肌肉萎縮，肩胛骨和肩膀活動都受影響。

根據美國癌症學會統計，大約有20﹪到30%的乳癌患者，在接受乳房切除手術後三個月到半年，傷口及臨近組織疼痛仍有持續或加重現象，便需懷疑是否為「乳房切除後疼痛症候群」。

莊淨為分析，這類病人在接受乳房及淋巴組織切除後，可能會經歷傷口部位及腋下至手臂內側不同程度如火燒、蟲爬、刀刺、電擊般的疼痛。也有病人因疼痛與神經問題而使手部活動受阻，肌肉萎縮，加上疼痛慢性化，嚴重影響生活。

面對「乳房切除後疼痛症候群」，莊淨為指出，除藥物與復健治療，還可合併超音波導引介入性治療，進行神經阻斷術及脈衝式神經熱凝術，來延長止痛效果，有時在注射治療當下，疼痛立即得到緩解，效果十分顯著。

目前台灣乳癌診斷與手術技術成熟，已較少大範圍切除與淋巴全擴清，疼痛風險因此降低，但疾病因人而異，仍有發生機會。莊淨為提醒，無論是大痛小痛，只要乳房切除術後超過三個月以上還疼痛，嚴重影響生活，千萬不用忍痛，趕緊找專業醫師做鑑別診斷，找尋疼痛原因並治療，讓疼痛獲得緩解，才能夠持續復健、調整營養與正常生活。