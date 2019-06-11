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呂捷爆染腦膜炎「嚴重死亡率近100%」醫：頸部僵硬是警訊

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▲▼呂捷昏迷送醫。（圖／翻攝自臉書／呂捷）

▲補教名師呂捷發文述說自己日前昏迷送醫，一度被發病危通知。（圖／翻攝自facebook／呂捷）

記者洪巧藍／台北報導

歷史補教名師呂捷昨晚自暴日前昏迷送醫，因為腦膜炎住院16天，還被醫院發病危通知，可說是鬼門關前走一遭，震驚諸多粉絲。醫師表示，腦膜炎可分為病毒、細菌感染侵犯腦膜，症狀包含發燒、頭痛、嘔吐以及頸部僵硬，最嚴重時死亡率接近100%，一旦發現頸部僵硬，不太能移動，甚至頭部無法前傾，應該提高警覺，儘速就醫治療。

呂捷在5月26日清晨突然出現抽搐痙攣的症狀，昏倒後被送往醫院急救，當時他意識模糊，陷入彌留狀態，還被醫院發出病危通知，診斷罹患腦膜炎。他坦言從農曆年前就有感冒症狀，而且一直沒有好，當時被朋友勸休息，還說「愛錢夕鶴（愛錢死好）」，沒想到竟病倒住院；所幸經過16天住院治療，平安出院。

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台大醫院兒童感染科主任黃立民表示，腦膜炎是微生物侵犯腦部，主要影響在外圍腦膜而非腦細胞，病毒或細菌都有可能。當中又以病毒性腦膜炎較為常見，症狀則比較輕微，過去主要是腮腺炎病毒引起，後來因為開始預防接種的關係，主要引發腦膜炎的病毒轉變為腸病毒；至於細菌性腦膜炎雖較少見，但是通常較為嚴重，死亡率可以接近100％，一定要使用抗生素治療，主要以肺炎鏈球菌為多，其次是沙門氏菌。

黃立民指出，腦膜炎典型症狀包括高燒，以及腦壓升高帶來頭痛、嘔吐、頸部僵硬等，一定要趕緊治療，細菌性腦膜炎除致死率高，太晚治療還可能留下癲癇、血管栓塞、影響肢體動作等後遺症。

關鍵字： 呂捷 腦膜炎 頸部僵硬 嘔吐 頭痛
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