高雄登革熱再添3例　三民區群聚疫情「連三天」爆病例

▲高雄發生本土登革熱群聚事件。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

高雄登革熱延燒！疾病管制署今（4）日公布高雄市三民區新增3例本土登革熱確定病例，均為居住鼎金里男性，分析其住家與三民區群聚中的首例個案相近，評估為同一波感染，總計該起群聚已經有14名病例。然而當地自2日開始已經連續三天發現新確診病例，疾管署分析，目前三民區疫情集中於鼎金里及金獅湖市場周邊，提醒民眾加強防蚊措施並減少出入警戒場所。

疾管署副署長莊人祥表示，這3人近期無出國史，陸續於5月28日至6月3日間發病後就醫，經通報檢驗確診，目前均住院中。由於3人住家與三民區首例本土病例住家僅相距150公尺內，個案間具有高度地緣相關性，應屬同一波感染。

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疾管署表示，目前三民區疫情集中於鼎金里及金獅湖市場周邊，預期疫情以首例發病日5月27日起算，需觀察至6月11日，屆時若疫情趨勢往下，代表疫情可控制於第一波。

為避免疫情經人流擴散，提醒民眾如出入鄰近場所應加強防蚊措施，並減少出入警戒區範圍；當地民眾一旦有發燒、頭痛、後眼窩痛、肌肉關節痛、出疹等疑似症狀，應儘速就醫並告知活動史；醫療院所如遇有疑似症狀患者請及早通報，以利衛生單位及時採取防治工作。

今（2019）年截至目前國內累計15例本土登革熱病例，個案均居住高雄市，其中三民區14例為近期本土群聚案件（鼎金里13例、鼎西里1例）、另於今年2月份曾於前鎮區發生1例。至於境外移入病例達到155例，為近10年同期最高，感染地以東南亞國家為主。

疾管署再次呼籲，近期國內各地持續有降雨情形，民眾雨後應加強落實「巡、倒、清、刷」，仔細巡視家戶內外積水容器，將積水倒掉並澈底清除，留下的器物也要刷洗去除蟲卵，並妥善收拾或予以倒置，使用中的儲水容器則務必定期刷洗並加蓋或加掛細網，避免病媒蚊孳生。