她洗澡摸到腋下7.8cm腫塊！一檢查嚇壞…　竟是拇指「30年黑痣」癌變

▲洗澡摸到腋下7.8cm腫塊！竟是拇指「30年黑痣」癌變。（圖／衛福部彰化醫院，下同）

地方中心／彰化報導

彰化91歲施姓阿嬤2個月前洗澡時，發現腋下有一個腫塊，以為是被貓抓熱引起的淋巴腫大，趕緊就醫，後來轉到大醫院檢查，才發現竟是因為右大拇指上已經存在30年的「黑痣」發生癌變，切片診斷為第四期惡性黑色素瘤合併右腋下轉移，當場嚇壞阿嬤和家人。

施阿嬤很喜歡貓咪，每天都跟貓相處，3月期間洗澡時摸到右腋下有一個不明腫塊，雖然沒有感覺不舒服，以為染上貓抓熱，仍在家人陪伴下，前往住家附近診所就醫，診所醫師檢查，除了淋巴腫大外，沒有倦怠、食慾不振、虛弱、寒顫或全身酸痛等疑似貓抓熱的症狀，建議轉往大醫院。

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一直到4月，施阿嬤由家人陪伴，輾轉到衛福部彰化醫院檢查，一般外科醫師李忠懷診斷，阿嬤的腋下腫塊達7.8公分，是由右手大拇指的「黑痣」病變，引起的轉移，懷疑罹患黑色素瘤。經指腹黑痣切片，確診為第四期惡性黑色素瘤，且腫瘤厚度達0.75公分。

李中懷指出，施阿嬤右手拇指的黑痣在指腹、指甲片各有一顆，指腹的癌變為結節狀黑色素瘤，指甲片的痣癌變為肢端黑色素瘤；肢端黑色素瘤好發於四肢末端，是東方人最常見的類型，也容易被誤認為香港腳、疣或是潰瘍不會好等，而輕視病情。考慮阿嬤年事已高，目前以口服藥物控制病情，待腫瘤變小再評估進一步切除。

施阿嬤說，右手拇指的痣已經跟了自己30年，都相安無事，且不痛不癢，因此沒有留意到痣的外觀變化，且一年前做過健康檢查並沒有異樣，直到近日摸到右腋下腫塊才驚覺不對勁。

李忠懷進一步說明，黑色素瘤是一種從黑色素細胞發展而來的癌症，臨床上皮膚會產生不正常且不均勻的黑色素沉澱，女性常見於腿部，男性常見於背部，但也可能出現在眼睛、口腔、腸道及肛門等部位，有時黑色素瘤是由痣演變而來。

痣的外觀變大、邊緣不規則、形狀不對稱、顏色改變或不均勻、皮膚破壞、產生潰瘍或易出血等都可能是黑色素瘤症狀，李中懷提醒，若發現應提高警覺，及時就醫，只要腫瘤尚未轉移，大部分的病患可被治癒。

事實上，黑色素瘤為惡性度最高的皮膚癌，李忠懷說，黑色素瘤好發於免疫力較低的老年人，發生率約為10萬分之1，從發現到死亡可能僅需數月，但老人對皮膚病灶可能疏於警覺及防護，導致延遲就醫時間，加上黑色素瘤很容易轉移，致死率也很高。

李忠懷強調，目前已經證實過量的陽光及紫外線是引起皮膚癌的重要因素，出門建議塗抹防曬品、撐陽傘或加穿外套，並避免在正午時分外出，以免黑色素細胞發生癌變，尤其對於黑痣多或容易曬傷的人，做好防曬是最重要的一件事。