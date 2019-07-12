得病活不到一年！他患「菜瓜布肺」狂咳喘　醫驚：菸齡超過40年

▲男子菸齡40年，近幾個月出現呼吸急促、咳嗽等問題。（示意圖／翻攝自pakutaso）

【健康醫療網記者曾正豪／報導】聽診竟也有撇步？聽診器對正後背下肺葉，不怕菜瓜布肺悄聲來襲！一名有心臟病史的65歲男性，菸齡超過40年，近幾個月開始有呼吸喘促的問題，原以為是心臟疾病導致，就醫後症狀不僅沒有改善，反而日益嚴重，甚至喘到身體已無力負荷才緊急轉介至胸腔內科，經由專科醫師聽診後發現，患者後背下肺葉有類似魔鬼氈的爆裂音，進一步透過高解析度電腦斷層掃描，確診罹患俗稱「菜瓜布肺」的特發性肺纖維化。

輕忽喘、咳、累三大症狀 易導致菜瓜布肺預後不佳

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收治該名患者的中國附醫胸腔暨重症系陳家弘醫師表示，菜瓜布肺好發於50歲以上中、老年人，常見的3大症狀包括喘、咳、累，屬不可逆的肺部疾病。由於過往菜瓜布肺缺乏有效的治療選擇，且疾病症狀常被誤以為是心臟疾病或是支氣管炎、氣喘、肺阻塞等其他肺部疾病，甚至耗時1至2年才在胸腔內科確診，也因為疏於診斷發現，導致疾病預後不佳。根據台灣健保資料庫之統計，自診斷日起病患之平均餘命僅0.9 年，因此及早診斷與治療更是刻不容緩。

控制急性惡化是關鍵 抗纖維化標靶藥物可減少68%急性惡化風險

陳家弘醫師指出，菜瓜布肺的惡性程度不輸肺癌，患者容易因為感冒或是受到外在環境的刺激而發生急性惡化，若放任疾病進展，肺功能將持續受損，導致呼吸嚴重喘促，使血氧濃度急遽下降，甚至引發呼吸衰竭。所幸，現今已有藥物可減緩疾病病程，抗纖維化標靶藥物經臨床試驗證實可減緩肺功能下降近50%，並減少68%急性惡化風險，並有助於改善咳、喘等症狀，也能幫助提升患者生活品質。上述案例也在醫師建議下，投以抗纖維化標靶藥物治療後，呼吸喘促明顯改善，肺活量也從原本的68%進步到75%，總算趨緩咳、喘不停的日子！

早期確診並適當用藥 症狀皆可獲得有效控制

雖然菜瓜布肺難以早期診斷，臨床上仍可透過一些徵兆幫助提早發現。陳家弘醫師強調，肺部纖維化多半從兩側下肺葉開始病變，因此，聽診患者的後背下肺葉時，可以聽到類似魔鬼氈的爆裂音，此時即會安排X光與電腦斷層掃描做進一步確診。同時也呼籲經常咳嗽、日常活動容易喘與疲累的民眾，若症狀持續兩個月，應提高警覺，盡快至胸腔內科檢查。掌握確診關鍵，並適當進行用藥，疾病預後大不同!

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資料來源： healthnews.com.tw