肝腫瘤也可用內視鏡手術！　單孔腹腔鏡成功切除1/2右肝　

▲單孔腹腔鏡大範圍切肝手術，保住肝腫瘤患者一命。（示意圖／新竹馬偕醫院提供，下同）

記者陳凱力／新竹報導

新竹一名B肝帶原者，經診斷肝臟右葉深處有兩顆肝腫瘤且臨近大血管，因不適合接受射頻燒灼手術與其他侵入性較低的治療，經過與醫師討論，決定自費進行單孔腹腔鏡大面積切肝手術切除一半以上的右肝。醫師提醒，早期肝臟腫瘤幾乎沒有症狀，需要抽血檢驗以及影像學來判斷，如出現腹痛、腹脹、食慾不振、體重下降、黃疸、水腫等症狀，可能為肝病末期，建議有肝炎或大量飲酒病史的民眾定期接受腹部超音波檢查或是健康檢查，隨時注意自身健康。

在企業擔任公關高層的50歲林先生，本身為B肝帶原者，非常重視日常作息也持續在醫院定期追縱病況。病發前沒有任何身體不適情況，直到公司健康檢查發現肝臟異狀，經過新竹馬偕醫院一般外科醫師莊樹宏診斷後，發現肝臟右葉深處有兩顆肝腫瘤且臨近大血管，因不適合接受射頻燒灼手術與其他侵入性較低的治療，經過與醫師討論，林先生決定自費進行單孔腹腔鏡大面積切肝手術切除一半以上的右肝。

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一般外科醫師莊樹宏說，新竹馬偕醫院為台北地區以外，唯一執行單孔腹腔鏡切肝手術的醫院，雖然單孔腹腔鏡切除肝臟難度高，但因為術後傷口小、出血量少，病患也有較佳的恢復力。

單孔腹腔鏡手術多運用在膽囊、闌尾切除，少部分會進行於大腸切除、胃袖狀切除、胃繞道手術，而在台灣進行單孔腹腔鏡肝臟切除手術更是少之又少。由於大型肝臟切除手術非常複雜，肝臟內佈滿大小血管、肝內膽管，手術中稍不慎就會發生大出血或是術後膽汁滲漏，嚴重時可能有致命風險。

傳統開腹手術就像在肚皮上留下一條15-30公分如「萬里長城」般的長切口，病患復原期長、術後疼痛感強烈；單孔腹腔鏡傷口單一，病患復原快速且疼痛感輕微，疤痕也不明顯，一般中小型手術通常開完刀後約1-4天即可出院，大型手術如大範圍肝臟切除、胃癌切除或胰尾切除則約需一週。一般外科醫師莊樹宏表示，單孔腹腔鏡切肝手術是將3至4支器械放入約2至5公分的傷口內進行治療，非常考驗醫師技巧，因此台灣目前只有極少數醫師有能力執行單孔腹腔鏡切肝手術。

一般外科醫師莊樹宏說，雖然肝臟手術困難度高，但已經累計近40例使用單孔腹腔鏡進行肝臟切除的手術經驗。根據國外研究指出，大範圍肝臟切除術後引起的併發症約為三成，但新竹馬偕醫院因手術所產生的併發症則是不到二成。未來醫院更將引進達文西機械手臂，希望在外科領域能提供更精進的醫療技術來服務民眾。

另外，醫師也提醒，肝臟腫瘤在早期沒有任何症狀，需要抽血檢驗以及影像學來判斷，如出現腹痛、腹脹、食慾不振、體重下降、黃疸、水腫等症狀，可能為肝病末期。建議有肝炎或大量飲酒病史的民眾定期接受腹部超音波檢查或是健康檢查，隨時注意自身健康。