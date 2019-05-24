世衛行動團最終日　陳時中談今年成功處：台灣能見度變高

▲世衛行動團團長陳時中親手寫下明信片，要送給表達支持的網友。（圖／翻攝自Facebook／衛生福利部）

記者洪巧藍／台北報導

世界衛生大會（WHA）召開期間，衛福部長陳時中率領世衛行動團在瑞士日內瓦進行的醫衛交流已到了最後一天，總計完成71場雙邊會議是三年來最多。陳時中透過影片表示，今年比較覺得成功的地方，在於「台灣的能見度變高」。除了與各國的雙邊會談進行許多實質討論，中共的打壓外界也看得更清楚，特別是防疫上，不應該出現漏洞，不管對區域、國家甚至世界的安全都造成影響。

台灣已經連續三年沒有獲得接獲世界衛生大會（WHA）邀請函，陳時中今年則是第三年以團長身份率領世衛行動團到日內瓦展開醫衛交流。衛生福利部臉書粉絲專頁24日下午貼出最後一則日內瓦連線日誌，陳時中透過影片分享，23日也繼續維持忙碌行程，和各個團員、組織進行有意義對談，他個人最重要行程是與瑞士伯恩大學醫學院、國會議員共同舉辦「臺瑞健保交流座談會」。

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健保署長李伯璋以「健保制度的永續發展-健保雲端醫療查詢系統」為題進行演講，分享我國健保運用雲端資料庫協助改善醫療服務品質及效率的成果，而針對台灣與瑞士的健保，雙方討論熱烈，收穫頗多。

世衛行動團將準備返回台灣，陳時中也談到，這幾天下來進行很多雙邊，今年比較覺得成功的地方，是台灣能見度變高。未來還是期待年輕人多參與，雖然過程艱辛，在這樣一代傳一代，很多國家給我們打氣，正義終究會來，相信終究有一天我們會成功。

陳時中最後也感謝外交部、僑委會以及相關民間團體的幫忙，讓世衛行動團的聲勢拉抬起來，而衛福部臉書許多網友的留言參與亦表達感謝。陳時中一行人將於台北時間25日清晨返抵國門，上午10時蔡英文總統接見世衛行動團，接著在11時於衛福部召開世衛行動團返國説明記者會。