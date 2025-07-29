「80歲免評聘外看」恐排擠重症　衛福部配套：空窗期可用長照

▲長照司副司長吳希文說明申請聘僱外看之被照顧者資格。（圖／翻攝自YouTube／勞動部）

記者洪巧藍／台北報導

8月1日起80歲以上長者聘僱外籍看護免巴氏量表評估，衛福部長照司今（29）日說明配套，聘僱外看空窗期可使用各項長照服務，不過仍須符合長照資格；另一方面，有9類資格者屬於「重症案件」，檢附相關證明會優先處理申請案，申審人員會以一日內審查完畢為目標處理。

立法院去年底通過《就業服務法》第46條修正條文，新增開放被看護者年齡滿80歲以上或70歲至79歲患有癌症二期以上者，得免經醫療機構之專業評估，聘僱外籍家庭看護工。相關子法將於8月1日上路，估計將增加10萬健康、亞健康長者申請，恐衝擊重症家庭更難找人或留人。

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勞動部今日邀集衛福部召開記者會說明配套，針對符合長照資格者，等待聘僱外籍看護工的「空窗期」視為一般長照個案使用各項長照服務。長照司副司長吳希文表示，包含「申請外看期間/外看尚未到任前」、「外看於轉換雇主期間」等都可視為「未聘僱外看」狀態，可使用照顧及專業服務、交通接送服務、輔具及居家無障礙環境改善服務以及喘息服務。

▲聘僱外看空窗期視為一般長照個案，可使用各項長照服務。（圖／衛福部提供）

至於已聘僱外看家庭，吳希文說，在長照服務中的「照顧及專業服務」項目給付額度僅有未聘僱家庭額度的30%，並限用於復能服務、進食與吞嚥照護、營養照護等「專業服務」項目，不過從9/1起放寬在原額度中可使用「照顧服務」的日間照顧及家庭托顧服務，促進參與一對多社區照顧服務。

在申請外看的流程方面，吳希文指出，經跨部會合作建立「輕重分流重症優先」制度，檢附「重症」證明，將「優先」審查處理，原則1日完成本國照顧服務員推介及介紹長照資源，一般案件則為7日並依案量依序處理。屬於重症案件的被照顧者有9類：

現行資格5類：

• 未滿80歲，全日照護需要者（巴氏量表35分以下）

• 80歲以上，嚴重依賴照護需要者（巴氏量表60分以下）

• 符合特定身心障礙項目重度或吞嚥障礙中度者

• 長照需要等級第4級以上，使用長照照顧服務6個月以上者

• 失智評估量表（CDR）2分以上者

新增資格4類：

擴大多元免評

• 不分齡癌症第四期以上患者

•1年內曾聘僱外籍家庭看護工或中階技術家庭看護工者

• 符合勞動部公告之病症及病況者（全癱無法自行下床、需24小時使用呼吸器或維生設備）

新法放寬免評資格

•70-79歲罹患血液淋巴腫瘤者

吳希文說明，在癌症第四期以上患者不分年齡，應該準備1年內經醫師開立診斷證明書，需含中英文診斷病名、ICD-10-CM診斷碼、癌症期別；至於70-79歲罹患血液淋巴腫瘤者，應備文件為應該準備1年內經醫師開立診斷證明書，需含中英文診斷病名、ICD-10-CM診斷碼、無期別者免註，如果是惡性淋巴瘤、多發性骨髓瘤2類，診斷書要載明「需積極抗癌治療」。