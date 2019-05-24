黃垢老刷不乾淨？醫解析「3類型牙齒美白」：自己亂用超傷！

▲牙齒美白方式多，但到底哪種選擇最好？（圖／取自pixabay）

文／張添皓醫師

市面上牙齒美白招牌到處可見，診所、百貨公司、網路商城等。這麼多類的牙齒美白，到底哪種對於需求者較好呢？會不會有風險呢？

牙齒美白您需要知道的

●三種牙齒變色成因：您平日的飲食生活的、或是牙齒生病、或是牙齒生長老化過程都有可能讓牙齒變色。

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●兩種美白形式：以物理性的去除色斑、或以化學形式與色斑分子作用去除而達到牙齒美白。

●美白藥劑的三類的牙齒美白：大致上可歸類為齒內美白、診間美白、以及居家美白。

●牙齒美白三項注意：注意牙齒敏感的可能性、是否有牙齦與周圍軟組織的刺激、牙根吸收雖然不常見但也要注意。

●牙齒美白的保養：美白後的牙齒在生活上的飲食上要注意，減少再次染色的機會；口腔清潔最重要，除了可以減少染色附著之外，減少牙齒相關疾病是必要的；定期牙科回診，除了維持牙科美白效果之外，對於牙齒疾病早期發現早期治療。

●進行牙齒美白前，務必經過專業的牙醫師評估，擬定治療計畫，再進行美白；然而並非所有牙齒染色都可以用美白方式改善，有些則需要牙齒貼片、牙冠來修復。所以牙齒美白，尋求您的牙醫師意見，以免不夠周延的自我行為，而導致悔不當初的遺憾。

牙齒變色的三種成因

▲牙齒染色從飲食生活、疾病和生長都有關。（圖／張添皓醫師提供，下同）

第一：飲食生活 – 牙齒外部染色

這類型的染色，大多造成牙齒外部染色的主要原因。例如易染色的食物以及飲料、咖啡、茶、紅酒、可樂、咖哩、紅火龍果…等。還有就是抽菸、檳榔…這些行為都容易造成牙齒染色。

較常被忽略的是，含氯己定漱口水的長期使用；這類漱口水短期使用通常不太會影響牙齒染色，若超過醫囑所需用的劑量，容易造成牙齒染色。

第二：牙齒生病相關 – 牙齒內部染色

1. 外傷的牙齒

牙齒外傷會造成牙髓內部出血，簡單來說，就是牙齒裡面「黑青」；想想看，我們走路要是不小心，手臂撞到桌角「黑青」的樣子。

牙齒外傷容易造成牙髓的微血管破裂，血液積在牙髓腔裡面，這些蓄積的血液被分解掉之後，產生的一些色素沉積在牙齒內部，就造成牙齒內部的染色。

2. 蛀牙或牙髓壞死

這類型牙齒變色的成因，也是類似於上述，除了壞死的牙髓被分解後的產物之外，細菌的一些附加產物也會造成齒內染色。

3. 根管充填材料

某些的根管充填材料，置放在髓腔，也可能會造成變色。所以，醫師在根管充填完成時，都會盡力移除冠部髓腔內的材料。

4. 金屬的修復材質、金屬的柱心、柱釘

5. 複合樹脂補牙

複合樹脂是現代我們最常見到蛀牙補牙的材料之一，而複合樹脂本身也會隨著時間以及飲食而變色；或種種原因造成複合樹脂的微滲漏，一些化學物會從微滲漏地方滲入，而造成複合樹脂下面的齒質染色。

第三：牙齒生長過程相關原因 – 牙齒內部染色

1. 基因、系統性疾病

牙齒在生長、發育過程時，本身結構有瑕疵，像是牙釉質發育不良；或是某些系統性疾病，也會造成牙髓腔中的紅血球溶血，而溶解後的產物會被正在發育的牙齒吸收，而導致牙齒變色。

2. 牙齒在生長、發育過程中，使用某些藥物的使用達到一定的量，容易造成染色。例如四環黴素、氟化物。

3. 牙齒隨著年紀增長、老化，也是牙齒本身結構改變，而造成牙齒顏色變化主因之一。

牙齒美白方式不外乎是兩種形式

▲牙齒美白包括物理機械和化學藥劑。

形式一：物理機械性的去除

原理，利用物理性的方法的去除牙齒外表面的染色、色斑。

例如，噴砂美白、微打磨技術。其實，只要接觸染色相關食物，立刻認真潔牙，也可大幅減緩牙齒外表面染色羽色斑沉積。

形式二：化學性的藥劑

常用藥劑，過硼酸鈉、過氧化氫、過氧化尿素。

原理，裡用美白藥劑，可針對牙齒內部原因造成的染色、或某些牙齒的外部染色。然而有些美白藥劑需要、或有些不需要配合不同光源輔助。而這些藥劑經過一連串反應，釋放出過氧化氫〈H2O2)、或是過氧化氫前驅物，進入牙齒內部的結構，讓色素分子分解，達到牙齒美白的效果。

以下就使用美白藥劑進行的牙齒美白，分為以下三大類。雖然作用原理類似，但適應症、藥劑種類、濃度以及特殊光源的需求有所不同。

美白藥劑的三類的牙齒美白

第一類：根管治療後的牙齒美白 – 齒內美白

這就是我們常說的「非活髓牙齒的美白」，在根管治療完後的牙齒才可進行這種作法。醫師會把美白藥劑置放在牙髓腔中，然後把開口密封緊；接下來讓病人回家，一兩週固定時間回診，更換藥物及觀察成效。

▲齒內美白圖解。

第二類：診間美白

診間美白可以用在有活性或是非活性根管治療後的牙齒；有兩大基本組成，藥劑與光源。

首先是光源，常見的有冷光、雷射、電漿光、鹵素光…等。這些光源都是讓美白藥劑反應作用的工具，各有優劣。

其次是美白藥劑，這些美白藥劑濃度相對的高，要非常小心地看待。不當使用容易讓牙齒損傷、牙髓神經的危害、以及牙齒周圍軟組織受傷，不可不重視。

▲醫師會把美白藥劑置放在牙髓腔中，然後把開口密封緊。

第三類：居家美白

顧名思義，居家美白就是讓個案在家裡使用。有兩大基本組成，藥劑與牙托、或美白筆。

首先是牙托，牙托是根據牙齒的外型客製化的產品，目的是讓個案戴著裝載美白藥劑的牙托，讓藥劑發揮美白的功效。

其次是美白藥劑，因為是要在家中每一天固定時間使用，所以藥劑的使用與非活髓牙齒、診間美白不大一樣。雖然是置放在上述的牙托中，但也要非常小心藥劑滲漏，而讓牙齦或附記的口腔軟組織受傷。

▲居家美白包括藥劑與牙托或美白筆。

然而美白筆，也是最近很夯的產品，這不外乎就是把藥劑放入做成筆型的刷頭，讓使用者方便拿出來對牙齒刷刷塗塗。雖然網路上很容易購買這類的美白牙托或美白筆產品，但在使用前務必詳細閱讀注意事項，以及依照操作手冊使用；切忌自己隨意更動使用方式。

▲美白筆就是把藥劑放入做成筆型的刷頭。

最重要的提醒：在使用居家美白相關產品之前，一定要去尋找牙醫師檢查、處理應該要事先處置的問題。例如：受否有尚未處置的蛀牙、有鬆動或缺損的填補物、牙周有疑慮等。

本文由【張添皓醫師的牙髓診療室】授權轉載

作者簡介＿張添皓醫師

現職：新竹國泰醫院牙科主任/牙髓病根管專科/顯微鏡輔助檢查暨應用、臺大醫院牙科部兼任主治醫師、臺灣大學牙醫校友總會理事、中華牙醫學會副秘書長、新竹市牙醫師公會理事

學經歷：臺大醫院牙科部專任主治醫師、臺大醫院牙科部總醫師/住院醫師、臺大醫院牙髓病科總醫師/專科醫師訓練、國立臺灣大學牙醫專業學院、德國徠卡顯微認證 (Leica Microscope Dentistry)

專科：中華民國牙髓病學會專科醫師、中華民國家庭牙醫學會專科醫師、中華民國物理治療師