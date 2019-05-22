不用點散瞳劑！三總引進「超廣角眼底攝影」5分鐘完成檢查

▲三總引進「超廣角眼底攝影檢查儀」，不用滴散瞳劑，5分鐘就完成檢查。（圖／記者趙于婷攝，下同）

記者趙于婷／台北報導

傳統針對視網膜疾病檢查，都是使用散瞳間接眼底鏡檢查，從點散瞳劑到醫師檢查，耗費時間之外，檢查後也因藥效未過，短時間無法看清。對此，三總全國首創引進「超廣角眼底攝影」檢查，不僅不用點散瞳劑，還能看到廣達97%的視網膜，不易遺漏躲在視網膜周邊的病灶，且只要5分鐘就完成檢查。

三軍總醫院眼科主治醫師陳清龍說明，飛蚊症雖然大部分是良性，但透過超廣角眼底攝影檢查，仍可以發現有些飛蚊症是由視網膜破洞或其他視網膜疾病所造成的。

請繼續往下閱讀...

陳清龍舉例，近期曾收治一名48歲乳癌女性患者，主訴左眼有飛蚊症狀合併視力模糊5個月，使用傳統眼底攝影檢查，但攝影範圍不夠廣，無法看到病灶所在，進一步使用超廣角眼底攝影檢查後，就明顯清楚看見躲在眼底周邊的病灶，成功確診為乳癌轉移至眼底。

▲超廣角眼底檢查可廣看97%的視網膜，有助揪出躲在周邊的病灶。

陳清龍說，超廣角眼底攝影比起傳統間接眼底鏡，能使鼻側周邊視網膜破洞的診斷比率增加5.6%，從去年12月引進至今，已經累積了逾千人檢查案例，但目前仍屬於自費檢查項目，一次費用1000元。

視網膜疾病是國人的常見疾病，包括糖尿病視網膜病變、高血壓視網膜病變、老年性黃斑部退化、高度近視黃斑部病變、黃斑部皺褶、黃斑部裂孔、視網膜動脈或靜脈阻塞、視網膜剝離、視網膜破洞引起的飛蚊症等。陳清龍提醒，尤其是高度近視合併飛蚊症患者，如果突然飛蚊數量增加、視力不清，一定要盡快就醫檢查。