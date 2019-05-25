東南亞旅遊注意！緬甸爆麻疹疫情　疾管署調升旅遊疫情建議等級

▲疫情中心副主任郭宏偉說明近期國際疫情。（圖／記者洪巧藍攝）

記者洪巧藍／台北報導

今年國際麻疹疫情嚴峻，疾病管制署表示，緬甸今年到4月為止，麻疹個案累積達3400例，是2006年以來的最高，基於當地感染風險，宣布提升該國旅遊疫情建議至第一級注意（Watch），民眾前往要特別注意。

疾管署表示，近期包含日本、美國、烏克蘭以及緬甸、越南的麻疹疫情持續，除緬甸因為當地感染風險，已經提升旅遊疫情建議等級，越南河內市近4週每週約新增80多例；日本近4週病例數分布以東京都30例為多，其次為神奈川縣及千葉縣；美國疫情持續，今年累計880例確診，病例集中於紐約市；歐洲及非洲地區分別以烏克蘭及馬達加斯加疫情最為嚴峻。

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國際疫情也影響到國內，今（2019）年截至目前國內累計94例麻疹病歷，當中63例為國內感染（其中45例為接觸者），31例為境外移入病例，感染國家為泰國10例，越南8例、菲律賓6例、中國大陸2例、日本、印尼、緬甸、香港及韓國各1例；出國目的以旅遊19例最多，其次為商務7例及探親5例。

疾管署再次呼籲，麻疹傳染力強，可經由空氣、飛沫傳播或接觸病人鼻咽分泌物而感染，民眾前往麻疹流行地區，或出入人潮密集之公共場所，應戴口罩以降低感染風險。

此外，避免帶未滿1歲或未接種MMR疫苗的幼兒至流行地區；如需攜6個月以上未滿1歲的嬰兒前往，可於出發前帶幼兒自費接種1劑MMR疫苗；一般民眾（特別是1981年後出生的成人）如計劃前往流行地區，出國前2至4週可先就醫諮詢評估是否需自費接種MMR疫苗。