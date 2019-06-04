口罩過濾效果迷思多！3種常見口罩大解密　別再亂花冤枉錢

▲戴哪種口罩才能有效防止空汙？（圖／取自免費圖庫Pixabay）

文／陳晉興、陳保中

市售口罩款式百百種，活性碳就真的比較好嗎？ 耐用又可水洗的棉布口罩過濾效果好嗎？ 相關的迷思與誤解，請陳保中教授來解答！



戴棉布口罩騎機車，有過濾效果嗎？

棉布口罩花色多，耐用又可水洗，戴上它騎機車，鼻孔都不會變黑，所以應該是有幫助的吧？這是很多機車族的疑問，但沉積在鼻腔的微粒大於十微米，棉布口罩約可濾掉百分之八十，機車族會覺得鼻子比較乾淨，但它對真正會深入肺臟、與多種疾病相關的細小微粒，過濾效果其實很有限。

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▲騎機車戴的口罩要定期更換。（圖／取自免費圖庫Pixabay）



添加活性碳，口罩過濾效果更好？

機車族、義交、路邊停車收費員……等長期身在車陣中的人，如果擔心交通廢氣，除了過濾微粒，考慮廢氣中會包括有機溶劑，可以選擇含活性碳的口罩。



多了一層活性碳，隔離微粒的效果不變，更可以吸附有機溶劑及氣味，適合在騎車、噴殺蟲劑或刷油漆時使用，隔離微粒的效果不變，但會影響透氣性，增加呼吸阻力，所以，如果重點只是預防懸浮微粒，不建議選用含活性碳的醫用口罩。要注意的是，活性碳接觸空氣、吸附有機物質後會漸漸失效，購買時建議選擇單包裝，即開即用，同時要適時更換。



拋棄式口罩可持續戴多久？每天換新的才能確保過濾效果？

高汙染職場或是要避免病毒、細菌傳播的醫護人員和病人，一定要注意更換口罩，單純為了預防空汙戴的口罩可以重複使用；有趣的是，隨著吸附物增加，口罩的過濾效果會更好，但呼吸時的阻力也會隨著使用時間而增加。



何時該換口罩，可以依個人使用習慣，但當口罩可能被汙染，有破損、變形、骯髒、異味、呼吸阻力增加，或鬆緊帶失去彈性等情形，就一定要換新口罩了。另外，愈來愈多光分解材質口罩，保存時要避免陽光長期直曬。

戴兩層口罩防護力加倍？

戴多層口罩會影響口罩在臉上的密合度，而密合度是過濾效果的關鍵，所以， 多一層口罩不等於效果加倍，反而會更糟，同時也會影響呼吸。

本文摘自《空汙世代的肺部養護全書》／陳晉興（台大醫院胸腔外科主任）、陳保中（台大職業醫學與工業衛生研究所所長）／三采文化