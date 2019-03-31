中部醫院麻疹群聚再添護理師確診　4/1前全院員工打疫苗

▲疾管署副署長羅一鈞。（圖／記者陳家豪攝）

記者洪巧藍／台北報導

麻疹病例又增加了！疾病管制署今（31）日公布國內又增加1例本土麻疹病例，是中部某區域醫院的急診護理師，與先前公布30多歲境外移入男性個案就醫時有共同空間暴露，不排除係因工作時接觸該名男性個案而感染，目前本起醫院群聚已經有3人感染，包含指標個案30多歲男性與兩名護理師，醫院已啟動感染管制措施及全院健康監測，並預計於4月1日前完成全院員工疫苗接種。

疾管署副署長羅一鈞表示，新確認個案是中部20多歲女性，3月25日起陸續出現疑似症狀，27日出疹，經醫院通報檢驗確診，目前住院隔離中，個案本身為中部區域醫院的急診室護理師。

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日前該院才有一名護理師未出國卻染麻疹，蹤接觸者發現她曾經照顧一名30多歲男性患者，是因為咳嗽、發燒、出疹症狀3月上旬收治就醫收治住院，一度懷疑麻疹進行檢驗，但結果呈現「偽陰性」，直到護理師確診之後，再次篩檢該名男性，才確認感染，由於個案於2月下旬曾於中國大陸上海、蘇州、廣州出差，列為境外疑入個案。





▲接種麻疹、腮腺炎、德國麻疹混合疫苗（MMR）。（圖／記者洪巧藍攝）

羅一鈞表示，由於境外疑入男性個案就醫時曾經到過急診，有共同空間暴露，不排除新確認急診護理師同樣因工作時接觸該名男性個案而感染，目前本起醫院群聚已經有3人感染，衛生單位已掌握接觸者共250人，將持續監測至4月18日。

醫院也啟動感染管制措施及全院健康監測，目前調查員工的MMR疫苗接種率達到93%，希望更進一步提升保護力，已自行採購1000劑疫苗，安排今明兩天完成全院員工接種。

羅一鈞分析，本次疫情主要是患者就醫住院其間沒有被早期診斷出麻疹，引發第一波傳播發生，所幸這兩名護理師發現時間早，預期第二波傳播的可能性低。

今（2019）年截至目前國內累計41例麻疹病例，22例為國內感染病例（其中13例為接觸者），19例為境外移入病例（其中15例為本國籍民眾），感染國家為越南7例、菲律賓5例、中國大陸及泰國各2例、印尼、日本及緬甸各1例；出國目的以旅遊9例最多，其次為商務及及探親各5例。