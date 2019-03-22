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今年首起德麻群聚！撲克賽選手第二人確診...曾去西門好樂迪

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德國麻疹活動史。（圖／疾管署提供）

▲德國麻疹活動史。（圖／疾管署提供）

記者洪巧藍／台北報導

疾病管制署今（22）日公布國內確認一起發生在國際撲克牌賽事的德國麻疹群聚事件。日前一名30多歲男性撲克牌選手確認為首例本土德麻，今日則再有一名北部30多歲女性工作人員同樣確診感染，且無國外旅遊史，評估兩人具共同活動史，研判為一起群聚事件，不排除個案可能因接觸指標個案而感染。

疾管署表示，個案目前居家隔離中，衛生單位已掌握親友、同事等相關接觸者共38人，未發現有懷孕中之接觸者，將持續追蹤觀察至4月15日。另由於個案可傳染期間曾有公共場所活動史（如附表），且曾至該協會參賽或觀賽之會員或民眾人數難掌握，協會已以電子郵件通知所有會員（約1,000人）自主健康管理，亦提醒曾出入相關場所的民眾應提高警覺，並自主健康管理21天（自最後接觸日起算），如有發燒、疲倦、鼻咽炎、耳後淋巴結明顯腫大，或伴隨全身性不規則丘疹等症狀，請與衛生單位聯絡由其安排儘速戴口罩就醫並告知接觸史。

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國內今年截至目前累計6例德國麻疹病例，年齡介於21至59歲，其中2例為國內感染、4例為境外移入，感染國家為中國大陸2例、菲律賓及日本各1例。國內2015年至2018年累計24例，其中18例為境外移入，感染國家以中國大陸（11例）為多，其餘多為鄰近亞洲國家；另6例為國內感染。

我國鄰近國家中，以日本及中國大陸之德國麻疹病例數較多，日本疫情持續，今年至3月10日累計860例，高於去年同期（6例），近一週病例數較上週下降，其中近6成病例集中於關東地區，尤其以國人常去的東京都為最多，其次為神奈川縣及千葉縣；中國大陸自去年8月至今疫情持續上升，今年1月累計約800例，為去年同期7倍，且為自2014年來同期最高。另泰國今年至3月7日累計61例，為去年同期1.6倍，病例分布以夜功府為最多，其次為曼谷。

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