阿公手掌劇痛還變黑紫色！　醫發現竟是「急性手中風」

▲阿公的右手掌變成黑紫色。（圖／奇美醫院提供，下同）

生活中心／台北報導

一名97歲的男人瑞平日健康良好、無任何慢性病，2月時右手掌突然劇烈性疼痛，合併慘白發紫且冰冷無知覺，送醫急診檢查出是心房顫動（心律不整）引起的罕見「急性手中風」，醫生緊急幫他導管與藥物溶栓治療，1天後手掌血流才逐漸恢復正常，出院後必須繼續吃新型抗凝血劑追蹤。

收治這起案例的是台南奇美醫院心臟血管內科主治醫師黃柏森，他幫老翁檢查心電圖發現心房顫動，診斷是急性手中風，當天上午緊急以導管溶栓治療、緩解血栓情形，經過24小時藥物持續溶栓，手掌回溫、不再冰冷，再次血管攝影發現手臂血流已恢復。

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▲阿公的右手肘內血管有血液栓塞情形。

不過老翁平時健康良好，怎麼會突然手中風？黃柏森解釋，病患可能因為年事已高而出現心房顫動問題，心房不正常顫動時易在心臟形成血塊，後來顫動可能暫時恢復正常、就把血塊打出心臟，順著血流，流到右上臂堵住手臂內血管，當血液流不到手掌，手掌就出現劇痛合併慘白發紫、冰冷無知覺。

「幸好及時發現治療！」黃柏森表示，心房顫動平時症狀不明顯，患者不自知，如引起併發症，嚴重者會致命，因為大量急性血栓栓塞經過緊急去除血栓治療，仍有10％到15％的截肢機率，30天內死亡或截肢機率也達15％至25％，千萬不能掉以輕心。

▲心臟血管內科醫師黃柏森指出，運用導管治療腿部血管阻塞，往往能挽救病人免於大範圍截肢。

什麼樣的慢性病可能造成這樣可怕的病症？黃柏森說明，3高（高血壓、高血糖、高血脂）、年紀大或甲狀腺機能亢進患者，是心房顫動的好發族群，民眾平時如覺得有心悸、胸悶或頭暈等症狀，要注意是否為心房顫動徵兆，一般心房顫動患者可以用藥物治療來控制。