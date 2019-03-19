97歲人瑞竟「急性手中風」　導管結合先進儀器打通血管阻塞

▲心臟血管內科醫師黃柏森指出，導管治療腿部血管阻塞還是必須的，因為這往往是挽救病人免於大範圍截肢，保存其行走能力的希望。（圖／記者林悅翻攝）

記者林悅／台南報導

一名97歲的人瑞，健康良好生活起居可自理，一日早上右手掌突發性劇痛，合併著慘白發紫且冰冷無知覺，經送奇美醫學中心急診，診斷為「急性手中風」，經緊急執行導管溶栓治療，去除部分血栓後症狀即緩解許多，經過24小時持續藥物溶栓後，手掌已完全回溫並且無症狀，血管攝影顯示恢復原狀的前臂血流。

心臟血管內科醫師黃柏森說，俗稱的「中風」意即急性動脈阻塞或破裂造成無血流供應組織的疾病，大部分是用來意指腦部血管的病變，但其實四肢動脈亦可能有同樣的致病機轉。絕大部分是由於血栓栓塞導致，其中又以動脈硬化引致血管狹窄進而形成血栓最為常見，然而還有一部分的血栓栓塞是因為來自心臟內形成的血塊導致的。

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腿部動脈血管阻塞，其實是個廣泛且常見的疾病，只是鮮少被注意到。如同知名的廣告的台詞『阿伯，火災了你怎麼都不走？』、『腳麻是要怎麼走』，其描述的就是動脈阻塞後跛行的症狀，而跛行的意思就是行走一段距離後腳便會『痠、麻、痛、無力、痙攣』，這只是腿部或骨盆部動脈阻塞的早期症狀。

到更嚴重便會足部皮膚蒼白發紫，同時合併持續性疼痛，尤其是氣溫越低症狀越嚴重，然而最嚴重的症狀是慢性傷口潰瘍、嚴重細菌感染及腳趾發黑壞死，一旦到發黑壞死或感染造成敗血症往往需要截肢才能保住性命。

雖然截肢是為了保命但有研究統計截肢住院期間68天內有18％死亡率，而成功出院的一年內也有34％的死亡率，這說明了下肢的血管阻塞不僅僅可能造成高死亡率，而這樣的疾病也是身體健康的指標，換言之，有這樣的疾病表示其慢性疾病可能控制很差，且嚴重影響身體機能。

什麼樣的慢性病可能造成這樣可怕的病症？其實就如同其他心血管疾病一樣，典型包括：糖尿病、高血壓、高血脂、抽煙、年紀、早發性心血管疾病家族史，另外，研究發現心血管疾病中，腿部血管阻塞和慢性腎臟病相關性最高，特別是到洗腎程度的病人又會合併血管嚴重的鈣化。

腿部血管阻塞也是一個身體健康的指標，很大的原因是因為腿部血管阻塞，是全身性血管病變的一個分類，所以一旦腿部血管阻塞，其實其他部分的血管也很可能有阻塞，例如心臟冠狀動脈阻塞，進一步造成心肌梗塞及腦部血管阻塞造成腦中風，這都可能造成死亡或是嚴重失能的情形。

當然，腿部血管的阻塞也可能不是慢性病造成的，像是車禍外傷、下肢或骨盆處的手術或是自體免疫引起的血管炎、抽煙的化學物質阻塞，還有來自他處漂來的血栓所引起的血管栓塞，大部分是因為『心房顫動』這樣的心律不整造成左心房有血栓然後才引起急性的血管阻塞，而少部分是因為血液本身凝血的問題造成的血栓。

一旦有大量急性的血栓栓塞，即使經過緊急的去除血栓治療仍有10-15％的截肢機率，三十天內死亡或截肢機率也高達15-25％，實在不可輕忽。



黃柏森醫師指出，隨著醫療的進步，微創或局部麻醉的手術方式越來越盛行也越來越進步，所以利用X光血管攝影及導管方式的治療已成為目前處理腿部血管阻塞主要的手術方式，其使用局部麻醉且僅有3mm的傷口，就完成診斷及治療，整個一氣呵成，且大部分的病人在手術隔天即可出院，傷口也僅需換藥3天，相較於開刀手術，對病人、家屬及社會照護等的負擔都少了許多。



有優點當然也有缺點，目前的研究顯示用導管治療慢性周邊血管狹窄的再阻塞率，較開刀接血管的高，相較於開刀短期暢通成功率接近100％，而導管治療平均約8到9成，由於目前從事導管治療腿部血管阻塞的醫師不多，這樣的疾病也不是廣為了解，病人往往都是到最嚴重的程度如：慢性傷口、壞死或嚴重感染等，才尋求診斷及導管的治療。

這種情況下的血管往往都是完全阻塞甚至鈣化嚴重，這對導管治療來說是極其困難，所以其成功率下降且手術時間會延長許多，即使如此，導管治療腿部血管阻塞還是必須的，因為這往往是挽救病人免於大範圍截肢，保存其行走能力的希望。

黃柏森醫師說，相較於心臟冠狀動脈阻塞，腿部動脈阻塞的導管治療算是剛起步，近來有許多新穎的器具及治療方式，例如先進的周邊動脈硬化斑塊旋磨器合併塗藥氣球治療急慢性動脈阻塞，或是動靜脈血栓去除器，治療急性血栓栓塞，都已分別引進奇美醫學中心，為有需要的病人服務。