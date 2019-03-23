愛吃辣火氣大？大口灌冷飲「清肝退火」...專家12字勸母湯啊～

▲長期過勞、愛吃燒烤、炸辣的重口味食物，容易上火。（圖／黃士原攝）

文／李璧如

虛人容易「上火」，勞累或食燒烤辣炙餺，即出現口瘡潰瘍、口臭、痤瘡、口乾口苦、失眠等火熱症狀，乃因長期過勞，致使精血等基礎物質日見虧損，體內氧化代謝產能燃燒太過，所出現的虛耗現象，一如機器久用，馬達過熱。某病人牙痛發口瘡，媽媽認為是火氣大，所以煮了大黃瓜排骨湯，一吃就不自覺冷了起來。嘴破是身體對付寒涼的霹靂手段，引僅剩的陽氣腎火上揚，以玆警示，所謂的「退火」，反而導寒涼入體，增加身體負擔。

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▲患者常覺得肩膀酸痛，十分疲累。（示意圖／取自圖庫Shutterstock）

另一位患者說他肩背酸痛甚，疲累得緊，全身還泛發很癢的汗疱疹。我看了他的舌：淡胖有齒痕，中間有層白膩苔，脈沉緩，整體說來是虛證，而且排便一向濡軟，這是脾虛，可能進展成肝病的先發階段。病人的太太說，公公婆婆常熬煮清肝的草藥，放在冰箱要兒子喝，他經常就這樣冰冷冷地喝了。唉，這肯定越喝越糟，再搞下去，脾的陽氣冰消了，肝病就形成了。



脾病及於肝，這是土虛（脾屬土）無法再承受肝木（肝屬木）的剋制。打個比方，木長在土地裡，土虛了，如同土石流，木也無所依附，一定跟著倒。而且，脾的主要功能就是運化營養，要完成這個工作，需要動能，土必須是溫暖的，寒冰之地無法生養萬物。未經辨證隨意喝清肝草藥，就像一直用清涼之物來澆灌這個已經貧瘠的脾土，如何再有溫煦運化之力？

世人只知保肝、清肝，凡藥皆毒，不明藥性，不辨體質，妄服藥物，這會吃出大毛病，想要養肝，卻先傷了肝所寄的根本！中醫治肝病，古言：「見肝之病，當先實脾」，脾功能好了，肝自然不會出大狀況。平時戒冰冷寒涼，不亂吃寒涼藥物，起居有時，情志和調，那會生什麼大病呢？

▲平時戒冰冷寒涼，不亂吃寒涼藥物。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

千萬不要執意迷信「清熱解毒、散腫潰堅」—不必儘把注意力放在一大塊白布中的小黑點，例如腫瘤；應該放在那一大片沒被污染的白（正氣）—只要正氣提升，腫瘤安在原處不致為害，甚至可能消失。腫瘤本是體虛所積留的垃圾，氣血上來自能沖刷乾淨，這樣才有一線生機啊！

「隨意清肝退火，增加身體負擔」

人生諸多限制，有人違法坐牢，被限制行動自由；有人生病，無法自行移動，肉體活動受限制。而我們受限於十二字箴言，不吃冰冷炸辣，少了很多口腹之欲的自由，但我們的人生，終極是自由的，衰老是必然，但不會患重症，也比較少出現坐輪椅、無法自行起臥的失能狀況。我們用遵守十二字箴言的不自由，換取未來更大程度的自由，是不是更值得呢！



本文摘自《病從排寒解：22個自主排寒關鍵》／ 李璧如（建中堂中醫診所醫師）／三采文化