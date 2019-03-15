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OL頭痛崩潰「像被棒球棍打到」　醫找出10年痛點：差點沒命

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▲▼凃小姐經治療後動脈瘤已消失。（圖／台中榮總提供）

▲凃小姐經治療後動脈瘤已消失。（圖／台中榮總提供，下同）

生活中心／台北報導

腦部動脈瘤是腦中的不定時炸彈！一名台中48歲的涂小姐頭痛10年，去年2月的某一天凌晨起床，頭部痛得像是「被棒球棍打到」，嚇得趕緊到醫院掛急診。醫師發現涂女右眼後方有1個4mm的動脈瘤，經評估後採用新式的「密網導流支架栓塞術」，幸好健保剛通過有條件給付，能省下約40萬。

台中榮總介入性腦血管外科主任崔源生指出，腦血管動脈瘤是大血管因血管壁薄弱，長期血液沖刷，長出1個膨出泡，而非腫瘤，好發在40至60歲女性，一旦破裂出血，會爆炸性頭痛或直接昏迷，出現嚴重中風、殘疾、死亡超過5成，台灣每年約有500至1000例動脈瘤破裂。

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▲▼崔源升主任指出凃小姐動脈瘤位置。（圖／台中榮總提供）

▲崔源升醫師指出凃小姐動脈瘤位置。

涂女指，近10年來飽受頭痛之苦，常需要吃加強型止痛藥止痛，去年2月再次感到劇烈頭痛，如同頭被棒球棍打到，急忙吞下2顆止痛藥，沒想到頭痛情形更嚴重，不僅眼前出現白光還吐個不停，傍晚到醫院急診，診斷出右眼眶後側內頸動脈垂體上方有1個4mm的動脈瘤。

動脈瘤位置處在右眼眶後側，傳統的開腦手術困難度高且容易失敗。崔源生表示，開腦手術需削去許多顱骨，採血管內導管栓塞手術，導管需90度轉彎，失敗率極高，決定改用新式「密網導流支架栓塞術」治療，透過導管將新式密網導流支架置於動脈瘤處的主血管中，80％的動脈瘤可以治癒。

涂女聽到有新式治療相當欣喜，但又擔心龐大的手術費用，幸好這項新式導管支架過去都需自費，約40萬到45萬元，去年3月間健保局開放有條件給付，她剛好適用，省去大筆費用即成功治療。

▲▼凃小姐經治療後動脈瘤已消失。（圖／台中榮總提供）

▲崔源升醫師講解。

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關鍵字： 腦部動脈瘤 頭部 密網導流支架栓塞術 健保 醫藥新聞
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