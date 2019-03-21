忙碌育兒生活～夫妻溝通該不該有話直說？

圖、文／嬰兒與母親

有了孩子之後的忙碌生活，夫妻之間的溝通機會相對減少，應該把握機會有話就直說嗎？專家表示，正向、清晰的說出自己的需求，建立良好的溝通循環，有話直說是對的！

夫妻溝通常見阻礙

在溝通的過程中，有時候太迂迴並不是一種好的方式，有話直說其實沒有問題，但如果帶著情緒在裡頭，那就不一樣了，專業諮商心理師林萃芬表示，在諮商經驗中，經常看到關於夫妻間溝通的幾個阻礙如下：

阻礙1：情緒化表達，主題不清晰

「小孩的事你都不管，都是我一個人在管！」光是這句話就有非常多的溝通障礙在裡頭！不僅主題不清晰，講話的口氣跟情緒都讓對方覺得不舒服，對方會感覺好像都只有你一個人在做，我都沒有做！非常容易激怒對方，對方情緒馬上就起來了！

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阻礙2：用抱怨的方式來贏得關懷

「你知不知道我帶孩子很累！」，「我每天在家帶孩子，快悶死了！」媽媽需要的其實是溫暖的回饋，但卻用負向的方式來吸引另一半的關心與注意，這樣很容易得到反效果，對方可能馬上回說：「我在外面工作不累嗎？不然我們來交換好了！我在家顧小孩，你去上班賺錢！」衝突於是發生。

阻礙3：反向作用的溝通

產後媽媽：「你累了吧？要不要回家休息？」先生回答：「你確定嗎？」產後媽媽：「我確定，因為醫療人員照顧我比你照顧的好，你可以回家休息。」結果先生就回家了。先生一走，媽媽就在月子中心裡哭泣。媽媽其實非常渴望對方的關懷，卻沒有說出自己的需求。又用了這樣的語言，非常容易誤導對方。

理解另一半的感受

夫妻在有了孩子之後，上述這些類型的溝通問題真的會多很多。因為在雙方都很疲憊的狀況下，的確較難有一個良好的溝通。林萃芬諮商心理師表示，自己就遇到好幾個當事人，都是剛生完小孩、還在坐月子的時候，就不顧自己身體的狀態，衝過來做諮商。想見她們的心理壓力有多大！林萃芬諮商心理師提醒：「一個女人剛當媽媽的時候，身心的負荷是非常大的，這樣的狀況下很需要別人的關懷。」

讓溝通達到最大效果

夫妻在有了寶寶之後，第一個睡眠一定被壓縮！此外，媽媽光是要不斷地餵奶，注意孩子的一舉一動，心理能量的耗損就很大。這個階段裡，如何營造一個正向、輕鬆的氣氛，又能快速且有效的進行溝通，是夫妻相處要多費心的部分。

＊完整文章內容請參考：【嬰兒與母親】2019年3月號。https://www.mababy.com/knowledge-detail?id=8713